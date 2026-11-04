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Как расколоть окружение Путина? Ходорковский предложил Европе изменить подход к российской элите 1 216

В мире
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Ходорковский и Владимир Путин
ФОТО: BB.LV/AI

Европейским странам следует создать условия, при которых влиятельные представители российской элиты увидят реальную альтернативу поддержке Владимира Путина. Это могло бы способствовать расколу в ближайшем окружении российского президента и ослаблению существующей системы власти.

С таким предложением выступил бывший российский нефтяной магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский на конференции Российского антивоенного комитета в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о возможности отстранения Путина от власти силами его собственного окружения, Ходорковский обратил внимание на систему личной безопасности, которую российский президент выстраивал на протяжении многих лет.

По мнению оппозиционера, влиятельные представители российской элиты продолжают поддерживать Путина не обязательно из-за убеждённости в правильности его политики. Одна из причин заключается в том, что они не уверены, станет ли их собственное положение лучше после смены власти.

Именно поэтому, считает Ходорковский, Западу необходимо не только усиливать давление на российскую элиту, но и показывать отдельным её представителям возможные пути выхода из существующей системы.

«Если мы говорим о расколе элит, то необходимо показать возможности личного выхода», — заявил он.

При этом на конференции Ходорковский не уточнил, какие именно гарантии или условия европейские страны могли бы предложить влиятельным россиянам, решившим дистанцироваться от Кремля.

Ранее оппозиционер подчёркивал, что для людей, сотрудничавших с российским режимом, одного публичного заявления о несогласии с его политикой недостаточно.

В качестве возможных шагов он называл финансовую помощь Украине, а также предоставление следователям свидетельств о преступлениях, совершённых представителями российского руководства.

Таким образом, речь идёт не о безусловном прощении бывших сторонников Кремля, а о создании механизма, который позволил бы им продемонстрировать реальный разрыв с действующей властью.

Двухдневная конференция Российского антивоенного комитета проходит в Брюсселе 3–4 ноября. Её главная тема — возможные сценарии прекращения войны России против Украины.

Участники также обсуждают эффективность санкций, ядерные риски и перспективы привлечения Владимира Путина к судебной ответственности.

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#Путин #Украина #санкции #безопасность #оппозиция #Брюссель #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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