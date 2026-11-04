Представители МИД КНР впервые подтвердили, что ведут переговоры о возможной трехсторонней встрече Трампа, Си и Путина. Ранее стало известно, что Кремль хочет обсудить выгодные для РФ условия завершения войны в Украине.

Китай впервые подтвердил, что ведет переговоры о возможной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в среду, 4 ноября, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Пекин поддерживает контакты с Москвой и Вашингтоном по вопросу возможной встречи. Как отмечает агентство AFP, трехсторонние переговоры могут состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Шэньчжэне 18-19 ноября.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal (WSJ), идею такой встречи во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом высказал Владимир Путин. По данным источников издания, президент РФ хочет обсудить в таком формате условия завершения войны в Украине без участия представителей ЕС и Киева.

Трамп заявил, что готов провести такую встречу, однако хотел бы обсудить на ней вопросы ядерного разоружения, а не войну в Украине.

Кроме того, в недавнем интервью общественно-правовому телеканалу ARD президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) рассказал, что во время своего официального визита в Китай обсудил возможный трехсторонний саммит с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам Штайнмайера, Си подчеркнул, что Китай не готовится к переговорам по Украине с участием КНР, России и США. "Он отдельно указал на то, что это европейский конфликт, за столом переговоров по которому обязательно должны присутствовать европейцы ", - заявил президент ФРГ.