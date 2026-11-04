Илон Маск вложил около 474 млн долл в промежуточные выборы в США 2026 года, став крупнейшим донором кампании, однако его политическая ставка не оправдалась. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса и победили в Техасе – штате, куда миллиардер перенес штаб-квартиры своих компаний и значительную часть бизнеса.

Теперь его предприятиям грозят усиление надзора, пересмотр налоговых льгот и парламентские расследования.

Особенно чувствительными стали результаты в Техасе. Маск потратил более 224 млн долл на поддержку республиканцев, рассчитывая сохранить благоприятные условия для своих компаний. Однако поддержанные им кандидаты проиграли ключевые выборы.

Генеральный прокурор штата Кен Пакстон уступил демократу Джеймсу Таларико в борьбе за место в Сенате. Губернатор Грег Эбботт, близкий союзник Маска, при котором его компании получали крупные налоговые льготы и субсидии, проиграл демократке Джине Инохосе. В победной речи Таларико выступил против влияния крупных денег на политику, заявив, что ни один миллиардер не может купить выборы.

Рынок отреагировал снижением котировок. Акции Tesla и SpaceX потеряли более 4% в начале торгов. За несколько часов совокупная рыночная стоимость компаний сократилась более чем на 140 млрд долл.

Аналитики инвестиционной компании Wedbush предупредили: Маску придется пересмотреть стратегию работы в Техасе. Завод Tesla в Остине, сервис роботакси и космодром Starbase в Бока-Чика могут столкнуться с более жестким надзором при новой администрации штата.

Избиратели выступили против дата-центров

Результаты голосования выявили и другую проблему для технологического бизнеса – сопротивление строительству центров обработки данных.

В 13 штатах вопросы размещения дата-центров вынесли на прямое голосование. Согласно американским опросам, две трети граждан выступают против строительства новых объектов. Основные причины – рост счетов за электричество и большие объемы воды, необходимой для охлаждения оборудования.

В центральной части Огайо избиратели отклонили все вынесенные на голосование инициативы по строительству дата-центров. Кроме того, они поддержали запрет на объекты мощностью свыше 25 мегаватт.

Недовольство жителей стало одним из инструментов избирательной кампании демократов. Избранная губернатором Техаса Инохоса обещала полностью приостановить строительство новых серверных комплексов, обязать разработчиков искусственного интеллекта оплачивать все связанные с ними расходы на электроэнергию и отменить корпоративные налоговые льготы.

Акции Oracle, CoreWeave и Nvidia резко снизились. Инвесторы опасаются ограничений в Техасе, который рассчитывал стать одним из крупнейших мировых центров серверной инфраструктуры.

Маск большую часть ночи после голосования не комментировал результаты, а затем опубликовал несколько ироничных сообщений в X. На фоне остановки проектов он написал, что идея SpaceX размещать дата-центры в космосе теперь выглядит весьма привлекательно.

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", – добавил миллиардер.

Ранее SpaceX подала заявку на запуск миллиона спутников, которые должны выполнять функции орбитальных серверов. Ограничения на строительство наземных объектов могут повысить интерес к этому проекту.

Расследования в Конгрессе и финансовые риски

Политические перемены в Вашингтоне создают для Маска дополнительные угрозы. Основанный им комитет America PAC проиграл в 93% избирательных кампаний, в которые вмешивался.

Демократы в Конгрессе уже объявили о намерении расследовать крупные контракты SpaceX с Пентагоном и NASA, а также возможные конфликты интересов во время работы Маска в администрации Трампа. Руководителей компаний в сфере искусственного интеллекта планируют вызвать на слушания.

Усиление контроля может повлиять и на финансирование всей отрасли. По оценке J.P. Morgan, расходы на создание вычислительной инфраструктуры в США к 2030 году достигнут примерно 5 трлн долл. Почти 2 трлн из этой суммы предполагается привлечь через долговые рынки и крупные кредиты.

Задержки с разрешениями на строительство, рост тарифов на электричество и воду увеличивают риск того, что компании не успеют окупить вложения в серверы до выхода ИИ-проектов на прибыльность.

Дональд Трамп сохраняет право вето на федеральные законы. Однако результаты выборов показывают, что возможности технологических компаний зависят и от решений властей штатов, и от позиции местных жителей. Для Маска следующим этапом станет борьба за условия работы его предприятий – от автомобильных заводов до дата-центров и космических проектов.