Спустя 36 лет после падения коммунистического режима Венгрия решилась раскрыть одну из самых болезненных страниц своей истории. В интернете опубликованы документы с именами десятков тысяч людей, сотрудничавших с тайной полицией.

Среди них могут оказаться бывшие политики, общественные деятели и обычные граждане, чьё прошлое до сих пор оставалось неизвестным.

Как сообщает агентство AFP, в среду, 4 ноября, венгерские власти открыли общественности доступ к архивным материалам коммунистических спецслужб. Речь идёт о документах, содержащих сведения примерно о 50–60 тысячах бывших информаторов и лиц, завербованных органами государственной безопасности.

Публикация стала одним из первых крупных решений нового правительства премьер-министра Петера Мадьяра, партия которого «Тиса» в апреле одержала убедительную победу на парламентских выборах, положив конец правлению Виктора Орбана.

Слежка за друзьями, коллегами и родственниками

Более четырёх десятилетий Венгрия находилась под властью коммунистического режима, установленного при поддержке Советского Союза.

Одним из главных инструментов контроля над обществом была разветвлённая сеть тайных осведомителей.

Спецслужбы вербовали не только профессиональных сотрудников, но и обычных граждан. Нередко для этого использовались угрозы, шантаж и другие методы принуждения.

Завербованные люди должны были сообщать властям о настроениях и поведении своих коллег, соседей, друзей и даже членов семьи.

По оценкам венгерского Архива истории служб государственной безопасности, за годы существования коммунистического режима в стране действовали около 150 тысяч информаторов.

Однако документы сохранились лишь примерно на треть из них.

Часть архивов была уничтожена во время Венгерского восстания 1956 года, другие материалы могли исчезнуть в период перехода к демократии. Существует также предположение, что некоторые документы были вывезены в Москву.

«Мы выполняем обещание, данное 36 лет назад»

Вопрос о публикации секретных архивов оставался предметом ожесточённых споров с момента падения коммунистического режима.

Одной из причин было опасение, что раскрытие документов может затронуть влиятельных политиков, в том числе представителей действующей власти.

После победы на выборах Петер Мадьяр пообещал выполнить одно из ключевых обязательств, оставшихся нереализованными после демократических преобразований 1990 года.

В сентябре правительство продвинуло законопроект, предусматривающий беспрецедентно широкий доступ общественности к архивам спецслужб.

«Спустя 36 лет мы наконец выполняем то, что когда-то было одним из главных обещаний смены режима в 1990 году, — обещание, которое впоследствии отрицали и о котором лгали», — заявил Мадьяр на пресс-конференции в Архиве истории служб государственной безопасности.

По словам премьер-министра, десятилетия ограниченного доступа к документам создавали благоприятную почву для политического давления, шантажа и манипуляций.

Имена десятков тысяч человек появились в интернете

Цифровая база данных с возможностью поиска была открыта 4 ноября в 10 часов утра по венгерскому времени — в 11 часов по латвийскому.

В ней содержатся имена и архивные записи, связанные примерно с 50–60 тысячами человек.

Перед публикацией в Венгрии распространялись слухи, будто бывший премьер-министр Виктор Орбан также сотрудничал с коммунистическими спецслужбами.

Однако, согласно опубликованным материалам, его имя в открытой базе данных не фигурирует.

Это обстоятельство не позволяет подтвердить распространявшиеся ранее обвинения.

В феврале раскроют ещё девять тысяч секретных дел

Нынешняя публикация — только первый этап масштабного открытия архивов.

В феврале власти планируют обнародовать ещё около 9000 так называемых дел категории B.

Каждое из них может содержать сотни страниц с подробной информацией о завербованных людях или гражданах, которых спецслужбы пытались привлечь к сотрудничеству.

При этом часть персональных данных будет скрыта. В частности, власти намерены защитить сведения, касающиеся сексуальной ориентации людей.

Секретное прошлое уже разрушало политические карьеры

Венгрия и раньше сталкивалась со скандалами, связанными с коммунистическими спецслужбами.

В 2002 году, спустя всего несколько недель после назначения социалиста Петера Медьеши премьер-министром, выяснилось, что во времена коммунистического режима он был секретным агентом.

Разоблачение вновь подняло вопрос о необходимости открытия архивов.

В 2003 году парламент принял закон, позволивший гражданам, находившимся под наблюдением спецслужб, выяснять, кто именно сообщал властям информацию о них.

Однако для широкой общественности доступ к документам оставался ограниченным.

Историки предупреждают: имя в списке ещё не доказывает предательства

Несмотря на историческое значение публикации, специалисты призывают не делать поспешных выводов.

Венгерский историк Ласло Эрши в беседе с AFP подчеркнул, что само по себе присутствие человека в документах спецслужб не означает, что он действительно доносил на окружающих.

Известны случаи, когда граждан вербовали против их воли, но они отказывались передавать сведения или даже тайно противодействовали властям.

«Я знаю довольно много примеров, когда человека завербовали, но он не предоставлял донесений и фактически подвергал себя огромному риску, выступая против властей. Некоторых можно было бы считать настоящими героями», — отметил историк.

По его мнению, открытие архивов позволит значительно лучше понять методы работы коммунистической системы безопасности.

Вместе с тем Эрши не исключает, что в ближайшие месяцы публикация документов вызовет серьёзные потрясения — как в политической жизни, так и в личных отношениях людей.

Ведь за сухими архивными записями могут скрываться истории семейного предательства, многолетнего шантажа и сотрудничества, о котором близкие даже не подозревали.

Окончательно разобраться во многих случаях, вероятно, удастся лишь после публикации второй части архивов. Именно более подробные личные дела могут помочь установить, кто действительно работал на тайную полицию, а кто сам оказался жертвой репрессивной системы.