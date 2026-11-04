Пассажирский самолёт авиакомпании Air Serbia, направлявшийся из Белграда в Москву, был вынужден прервать полёт и вернуться в Сербию.

Самолёт авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, неожиданно развернулся над Литвой и вернулся в аэропорт отправления. Причиной стала проблема с проверкой безопасности одного из пассажиров. По данным сербских СМИ, речь могла идти об известном политике Александре Вулине, который якобы сел на борт, не пройдя необходимый контроль. Сам Вулин назвал произошедшее политической расправой.

Как сообщает издание Glas Srpske со ссылкой на сербские порталы N1 и Nova.rs, инцидент произошёл вечером 3 ноября на рейсе JU134, следовавшем из Белграда в Москву.

Самолёт вылетел из аэропорта имени Николы Теслы, однако уже над Литвой экипаж получил распоряжение вернуться в сербскую столицу.

Что произошло на борту?

По неофициальным сведениям сербских журналистов, выяснилось, что один из пассажиров не прошёл обязательную проверку безопасности, а его багаж не был досмотрен надлежащим образом.

Источники Nova.rs утверждают, что этим пассажиром был председатель Социалистического движения Сербии Александр Вулин.

Более того, по информации издания, политик якобы смог попасть на борт, несмотря на отсутствие необходимой проверки, причём ему могли в этом помочь.

Самолёт несколько часов находился под действием процедур, которые применяются при сообщениях о возможной бомбе на борту.

По данным Nova.rs, распоряжение о возвращении рейса отдал директор по корпоративной безопасности белградского аэропорта Милан Куч, ранее служивший в специальном подразделении «Кобры».

Авиакомпания подтвердила возвращение самолёта

Air Serbia официально признала, что рейс JU134 был вынужден вернуться в Белград.

В компании пояснили, что получили от соответствующих служб аэропорта информацию, потребовавшую дополнительных мер безопасности в отношении одного из пассажиров.

В соответствии с действующими правилами было принято решение вернуть воздушное судно, чтобы провести все необходимые проверки.

При этом авиакомпания не назвала пассажира, из-за которого возникла необходимость возвращения.

Вулин обвинил противников в политической расправе

Сам Александр Вулин категорически отверг обвинения.

После возвращения самолёта он вышел в прямой эфир телеканала Informer и заявил, что произошедшее является попыткой политического давления.

«Всё это ложь, издевательство и попытка доказать новым властям, насколько здесь, в аэропорту, готовы защищать их идеологию», — заявил политик.

Вулин выразил сожаление, что из-за инцидента пострадали планы многочисленных пассажиров.

По его словам, он направлялся в Москву по служебным делам, чтобы участвовать в переговорах о продлении газового соглашения.

Политик также рассказал, что во время полёта спал, а после пробуждения узнал, что самолёт уже вернулся в Белград.

После посадки ему, как и остальным пассажирам, пришлось повторно пройти проверку безопасности.

На борту находились ещё два известных пассажира

Вместе с Вулиным в Москву направлялись директор государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович.

Баятович сообщил телеканалу N1, что после возвращения в Белград сотрудники аэропорта тщательно проверили всех пассажиров и их багаж.

По его словам, людям объяснили лишь то, что повторный досмотр необходим по соображениям безопасности.

Руководитель Srbijagas отметил, что на борту находились около 150 человек, преимущественно граждане России.

Собственную поездку в Москву он объяснил необходимостью обсуждения проблем с поставками газа и осуществлением платежей, возникших после ситуации вокруг Alta Banka.

При этом Баятович заявил, что ему неизвестны причины поездки Вулина и Поповича.

Рейс всё-таки отправился в Москву

Несмотря на многочасовую задержку, пассажиры смогли продолжить путешествие.

По словам Баятовича, незадолго до двух часов ночи в среду, 4 ноября, все пассажиры вновь поднялись на борт самолёта, после чего он отправился в Москву.

Таким образом, инцидент завершился без сообщений об обнаружении опасных предметов, однако оставил немало вопросов.

Главный из них — действительно ли известный политик смог попасть на международный рейс без обязательной проверки безопасности и, если это произошло, кто допустил такое нарушение. Пока официально подтверждена лишь необходимость дополнительного контроля одного из пассажиров, тогда как обстоятельства, связанные непосредственно с Вулиным, остаются предметом сообщений СМИ и политических споров.