В Европе расширяется волна кибератак на холодильное оборудование продуктовых магазинов. После инцидентов в нескольких странах злоумышленники добрались и до Германии, где пострадали крупные торговые сети.

Хакеры дистанционно вмешиваются в работу систем охлаждения, повышая температуру хранения продуктов. Европейские власти подозревают целенаправленный саботаж и проводят экстренные совещания.

Как сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания NOS, о взломах холодильного оборудования заявили немецкие сети Edeka, CAP и REWE. Киберпреступники получили доступ к системам управления охлаждением, установленным в супермаркетах, и смогли вмешаться в их работу.

Атаки охватили несколько европейских стран

Германия стала очередной страной, столкнувшейся с необычной серией киберинцидентов.

Ранее аналогичные атаки были зарегистрированы в Швеции, Бельгии, Эстонии и Италии. В Нидерландах злоумышленники изменили температурные настройки холодильных и морозильных установок как минимум 17 предприятий.

Во Франции похожий инцидент произошёл примерно за три недели до нынешней волны атак. Там хакеры вмешались в работу холодильного оборудования супермаркетов, установив температуру на уровне 50 градусов.

Таким образом, речь идёт уже не об отдельных технических сбоях, а о серии целенаправленных вмешательств в системы хранения продуктов в разных странах Европы.

Как хакеры получили доступ к холодильникам

Особенность этих атак заключается в том, что преступникам не требуется физически проникать в магазины или непосредственно подключаться к холодильному оборудованию.

Уязвимым звеном оказались устройства, обеспечивающие подключение холодильных и морозильных установок к интернету.

Такие системы используются для дистанционного контроля оборудования. Например, обслуживающая компания может удалённо отслеживать температуру, получать уведомления о неисправностях и проверять работу холодильников.

Однако доступ через интернет открывает дополнительные возможности и для злоумышленников, если оборудование недостаточно защищено.

Получив контроль над подключёнными устройствами, хакеры могут изменять температурные настройки. В результате продукты рискуют испортиться, а магазины — понести значительные финансовые потери.

В большинстве зарегистрированных случаев речь шла об оборудовании производителей Danfoss и Copeland.

Компании рекомендовали торговым предприятиям отключить холодильные и морозильные системы от прямого доступа к интернету и использовать для удалённого подключения исключительно защищённые сети.

В Италии созвали экстренное совещание

Масштаб происшествий заставил европейские власти обратить особое внимание на безопасность продовольственной инфраструктуры.

В Италии после очередной атаки правительство провело срочные консультации с представителями разведывательных служб и специалистами по кибербезопасности.

Руководитель Национального агентства кибербезопасности подчеркнул, что своевременный обмен информацией между государственными структурами, компаниями и экспертами имеет решающее значение для предотвращения подобных нападений и оперативного реагирования на них.

Экстренные консультации состоялись также на уровне агентств Евросоюза. Их участники обсуждали возможные меры противодействия кибератакам и способы защиты холодильного оборудования.

«Попытка нарушить работу продовольственной цепочки»

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен расценил происходящее как серьёзную угрозу.

По его словам, атаки могут представлять собой «преднамеренную попытку нарушить работу нашей продовольственной цепочки и подорвать доверие потребителей к ней».

Опасность подобных вмешательств заключается не только в возможной порче продуктов.

Если холодильные установки выходят из строя или работают при неправильной температуре, это может повлиять на поставки скоропортящихся товаров, привести к дополнительным расходам и создать проблемы для предприятий торговли.

Особенно уязвимыми оказываются компании, чья деятельность зависит от непрерывного соблюдения температурного режима.

Кто стоит за атаками?

Несмотря на многочисленные инциденты, организаторы кибератак пока не установлены.

Специалисты обращают внимание на необычную особенность происходящего: злоумышленники не предъявляли финансовых требований.

При традиционных атаках программ-вымогателей преступники обычно требуют деньги за восстановление доступа к системам или расшифровку данных. В данном случае подобных требований не поступало.

Поэтому эксперты рассматривают версию, согласно которой целью атак является не получение выкупа, а причинение ущерба и нарушение работы торговых предприятий.

Впрочем, пока неизвестно, связаны ли все зарегистрированные происшествия между собой и действует ли в разных странах одна группа злоумышленников.

Новая уязвимость привычных технологий

Серия атак показала, что объектом киберпреступлений могут становиться не только банковские системы, государственные учреждения или персональные компьютеры, но и самое обычное торговое оборудование.

Современные холодильники, системы отопления, насосы и другие устройства всё чаще подключаются к интернету для удобства обслуживания. Однако вместе с новыми возможностями появляются и дополнительные риски.

Главный вывод: чем больше оборудования получает возможность удалённого управления, тем важнее становится защита его цифровых систем. Европейские инциденты продемонстрировали, что даже изменение температуры в магазинном холодильнике может превратиться из локальной технической проблемы в угрозу для целой цепочки поставок продовольствия.