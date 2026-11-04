В европейских городах продолжаются массовые выступления молодёжи. После масштабных демонстраций во Франции, Испании, Италии и Албании на улицы вышли тысячи молодых немцев. Они требуют доступного жилья, качественного образования и перемен в социальной политике.

Эксперты считают, что за растущим недовольством стоит глубокий конфликт интересов между поколениями и теми, кто уже занял прочное положение в обществе, и теми, кому только предстоит найти своё место.

Минувшие выходные вновь оказались неспокойными для многих европейских городов. После нескольких недель протестов во Франции, Испании, Италии и Албании массовые демонстрации прошли и в Германии.

Тысячи молодых людей вышли на улицы с требованиями улучшить систему образования и сделать жильё более доступным. В некоторых городах мирные акции переросли в беспорядки, сопровождавшиеся погромами и грабежами.

Почему молодёжь в разных странах Европы всё чаще выражает недовольство на улицах? И что заставляет новое поколение сомневаться в собственном будущем?

Европа стареет, а молодёжь теряет влияние

По мнению профессора политической экономии Оксфордского университета Тима Вландаса, происходящее напрямую связано со старением европейского населения.

Во многих странах расходы на пенсионное обеспечение остаются высокими, а государственный долг ограничивает возможности правительств выделять дополнительные средства на решение проблем молодёжи.

«Во всех этих странах дорогостоящая система обеспечения пожилых людей сочетается с относительно высоким государственным долгом. В результате у властей остаётся очень мало финансового пространства для решения вполне обоснованных проблем молодёжи», — объясняет профессор.

Ситуацию усугубляет и демографический дисбаланс.

Во многих европейских государствах люди старше 50 лет уже составляют крупнейшую группу избирателей. При этом представители старших поколений, как правило, активнее участвуют в политической жизни: чаще голосуют, вступают в партии и профсоюзы.

Молодые избиратели менее активны, а значит, их интересы оказываются слабее представлены при принятии политических решений.

«Поэтому у правительств нет достаточного политического стимула ставить требования молодёжи на первое место», — считает Вландас.

Конфликт не столько между молодыми и пожилыми, сколько между обеспеченными и остальными

Экономист Матейс Бауман предлагает взглянуть на происходящее несколько иначе.

По его мнению, протесты отражают не столько противостояние поколений, сколько конфликт между людьми, которые уже обеспечили себе устойчивое положение, и теми, кто только пытается его добиться.

В экономической науке это явление объясняется теорией инсайдеров и аутсайдеров.

«Люди, у которых есть собственное жильё и постоянная работа, заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. А тем, у кого этого нет, перемены, наоборот, необходимы», — объясняет экономист.

Для многих молодых европейцев именно жильё становится одним из главных символов социального неравенства.

Стабильная работа далеко не всегда гарантирует возможность приобрести собственную квартиру или дом. А высокие расходы на аренду ограничивают финансовую самостоятельность и мешают строить долгосрочные планы.

В результате молодые люди всё чаще чувствуют, что привычные социальные механизмы работают прежде всего в интересах тех, кто успел воспользоваться ими раньше.

Пенсионная система тоже влияет на отношения поколений

Дополнительным источником напряжённости может становиться устройство пенсионных систем.

Во многих европейских странах выплаты нынешним пенсионерам в значительной степени финансируются за счёт взносов работающего населения.

По мере старения общества нагрузка на экономически активных граждан возрастает. При этом молодые люди сталкиваются с необходимостью одновременно финансировать социальные обязательства государства и решать собственные проблемы — от оплаты образования до приобретения жилья.

Впрочем, эксперты предостерегают от слишком простого объяснения происходящего исключительно пенсионными расходами.

По словам Баумана, пенсионная система не обязательно играет решающую роль в нынешней волне протестов. Гораздо важнее общий вопрос о том, насколько справедливо распределяются экономические возможности между различными группами населения.

Молодёжь готовит общеевропейскую акцию

Недовольство постепенно выходит за пределы отдельных государств.

Представители молодёжных организаций разных европейских стран уже несколько месяцев обсуждают проведение совместной масштабной акции протеста. Она запланирована на 20 ноября.

Причём подготовка началась ещё до нынешней волны демонстраций.

Среди главных претензий молодых активистов — распределение государственных расходов, недостаточные инвестиции в доступное жильё и образование, а также обсуждение возможного возвращения воинской повинности.

«Огромные деньги направляются на оборону, крупные состояния практически не облагаются налогами, а для строительства доступного жилья и улучшения образования делается слишком мало. Одновременно по всей Европе обсуждается воинская повинность для молодёжи. Всё это вызывает сильное недовольство», — отмечает председатель молодёжной профсоюзной организации FNV Young & United Неле Буленс.

Протесты как сигнал о будущем Европы

Нынешняя волна демонстраций показывает, что молодые европейцы всё чаще воспринимают социальные и экономические проблемы как взаимосвязанные.

Высокая стоимость жилья, трудности с достижением финансовой независимости, недостаточное финансирование образования и ощущение слабого политического влияния формируют общее недовольство.

При этом речь идёт не только о требованиях дополнительных государственных расходов. Молодые люди ставят более широкий вопрос: насколько существующая экономическая и политическая система позволяет новому поколению рассчитывать на достойное будущее?

Именно этот вопрос, по мнению экспертов, лежит в основе растущего протестного движения в Европе.