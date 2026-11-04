Немецкая полиция задержала мужчину, которого подозревают в организации поджога оборудования спутниковой связи Starlink в Польше.
Ранее польские власти заявляли о возможном российском следе и называли происшествие актом гибридной войны. Тем временем попытки аналогичных нападений были зафиксированы также в Литве и Болгарии.
Предполагаемого организатора диверсии задержали в немецком городе Ройтлинген, расположенном к югу от Штутгарта. Подозреваемый — гражданин Турции, передает NOS.
Следствие считает, что именно он руководил действиями двух других турецких граждан, которых ранее задержали в том же регионе Германии по запросу польских властей. Оба находятся под стражей и подозреваются в непосредственном исполнении поджога.
Руководил диверсией из Германии
По версии правоохранительных органов, задержанный координировал действия предполагаемых исполнителей, находясь на территории Германии.
Кроме того, он якобы организовал их доставку в Польшу с помощью ещё одного подозреваемого.
Следователи полагают, что двое исполнителей отправились в Польшу в ночь на 23 сентября, чтобы поджечь оборудование Starlink.
Задержанному предполагаемому организатору инкриминируют подготовку террористического преступления.
Во время обыска полиция изъяла восемь мобильных телефонов и боеприпасы. Следствие устанавливает обстоятельства подготовки нападения и возможные связи между его участниками.
Польша подозревает российский след
Ранее польские власти заявляли, что за нападением могут стоять российские структуры.
Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал произошедшее как акт гибридной войны.
При этом информация о причастности России остаётся позицией польских властей, а не установленным в судебном порядке фактом.
Объекты Starlink имеют особое значение в контексте войны в Украине. Украинские вооружённые силы активно используют спутниковую сеть для связи на поле боя, а также при управлении беспилотниками.
Поэтому нападения на соответствующую инфраструктуру вызывают обеспокоенность не только у правоохранительных органов, но и у структур, отвечающих за безопасность европейских государств.
Подобные нападения готовились в Литве и Болгарии
Инцидент в Польше оказался не единственным.
В октябре попытки поджогов оборудования Starlink были зафиксированы также в Болгарии и Литве.
В связи с подготовкой нападения в Болгарии немецкая полиция задержала в Дуйсбурге двух граждан Германии. Они остаются под стражей в ожидании передачи болгарским властям.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства отдельных эпизодов. Пока не установлено, были ли нападения в разных странах частью единой операции.
Серия происшествий привлекла внимание европейских правоохранительных органов к безопасности спутниковой инфраструктуры, которая играет важную роль в обеспечении связи, в том числе для украинской армии.
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