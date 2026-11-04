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Поджоги Starlink в Европе: в Германии задержали предполагаемого организатора диверсии в Польше 0 38

В мире
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немецкая полиция задержала мужчину, которого подозревают в организации поджога оборудования спутниковой связи Starlink в Польше.
ФОТО: BB.LV/AI

Немецкая полиция задержала мужчину, которого подозревают в организации поджога оборудования спутниковой связи Starlink в Польше.

Ранее польские власти заявляли о возможном российском следе и называли происшествие актом гибридной войны. Тем временем попытки аналогичных нападений были зафиксированы также в Литве и Болгарии.

Предполагаемого организатора диверсии задержали в немецком городе Ройтлинген, расположенном к югу от Штутгарта. Подозреваемый — гражданин Турции, передает NOS.

Следствие считает, что именно он руководил действиями двух других турецких граждан, которых ранее задержали в том же регионе Германии по запросу польских властей. Оба находятся под стражей и подозреваются в непосредственном исполнении поджога.

Руководил диверсией из Германии

По версии правоохранительных органов, задержанный координировал действия предполагаемых исполнителей, находясь на территории Германии.

Кроме того, он якобы организовал их доставку в Польшу с помощью ещё одного подозреваемого.

Следователи полагают, что двое исполнителей отправились в Польшу в ночь на 23 сентября, чтобы поджечь оборудование Starlink.

Задержанному предполагаемому организатору инкриминируют подготовку террористического преступления.

Во время обыска полиция изъяла восемь мобильных телефонов и боеприпасы. Следствие устанавливает обстоятельства подготовки нападения и возможные связи между его участниками.

Польша подозревает российский след

Ранее польские власти заявляли, что за нападением могут стоять российские структуры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал произошедшее как акт гибридной войны.

При этом информация о причастности России остаётся позицией польских властей, а не установленным в судебном порядке фактом.

Объекты Starlink имеют особое значение в контексте войны в Украине. Украинские вооружённые силы активно используют спутниковую сеть для связи на поле боя, а также при управлении беспилотниками.

Поэтому нападения на соответствующую инфраструктуру вызывают обеспокоенность не только у правоохранительных органов, но и у структур, отвечающих за безопасность европейских государств.

Подобные нападения готовились в Литве и Болгарии

Инцидент в Польше оказался не единственным.

В октябре попытки поджогов оборудования Starlink были зафиксированы также в Болгарии и Литве.

В связи с подготовкой нападения в Болгарии немецкая полиция задержала в Дуйсбурге двух граждан Германии. Они остаются под стражей в ожидании передачи болгарским властям.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства отдельных эпизодов. Пока не установлено, были ли нападения в разных странах частью единой операции.

Серия происшествий привлекла внимание европейских правоохранительных органов к безопасности спутниковой инфраструктуры, которая играет важную роль в обеспечении связи, в том числе для украинской армии.

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#Польша #Украина #безопасность #starlink #гибридная война #Россия #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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