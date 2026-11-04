После промежуточных выборов Европа может иметь дело не с ослабленным Трампом, а с таким, который ещё активнее займётся мировой политикой. Об этом предупреждает эксперт по США Йозеф Брамль.

Результаты промежуточных выборов в США ограничат возможности Дональда Трампа во внутренней политике. Однако это вовсе не означает, что американский президент станет слабее. Напротив, если Конгресс сузит пространство для маневра внутри страны, Трамп, вероятно, еще активнее проявит свою власть в тех сферах, где глава государства традиционно обладает большей свободой действий — во внешней, торговой и оборонной политике. Поэтому для Европы, возможно, именно сейчас начинаются самые тяжелые два года его второго президентского срока. Такое мнение высказал эксперт по США Йозеф Брамл.

Для Европы, возможно, только сейчас начинаются самые трудные два года второго срока Трампа.

Промежуточные выборы — это, прежде всего, подведение итогов внутриполитического курса. Еще до завершения подсчета голосов стало очевидно, что в обеих палатах Конгресса наметился серьезный перевес в пользу демократов.

Для Трампа это больше, чем поражение его партии. Эти выборы стали референдумом по поводу его второго срока, роста стоимости жизни, последствий его торговой политики и, не в последнюю очередь, последствий войны с Ираном.

От Конгресса к мировой арене

Конгресс, контролируемый демократами, способен блокировать законодательные инициативы, влиять на распределение бюджетных средств, создавать следственные комиссии и засыпать правительство повестками о вызове для дачи показаний. Более того, Сенат, в котором большинство принадлежит демократам, может нанести серьезный удар по кадровой политике Трампа. Период практически беспрепятственного осуществления власти республиканцами подошел к концу.

И именно здесь кроется проблема для Европы. Американская система сдержек и противовесов ограничивает президента во внутренней политике гораздо сильнее, чем во внешней политики. Поэтому, сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями внутри страны, Трамп получает дополнительный политический стимул перенести свою активность на ту сферу деятельности, где он по-прежнему может демонстрировать доминирование.

Такой подход вполне соответствует его нарциссическому стилю руководства. Трамп не склонен воспринимать ограничения как естественную часть институционального разделения властей. Поражения он переводит в плоскость личных отношений, ответственность перекладывает на других, а сам стремится демонстрировать силу. Внешняя политика — идеальная площадка для этого: у президента здесь значительная свобода действий, международные кризисы неизменно привлекают максимум внимания, а реальные или мнимые успехи можно легко представить как результат его собственной воли.

Это вовсе не означает, что Трамп непременно развяжет новую войну. Однако Европе следует быть готовой к тому, что президент, чьи позиции внутри страны ослабли, будет компенсировать это еще более демонстративным проявлением силы на международной арене.

Тарифное оружие прежде всего бьет по Европе

Прежде всего это касается экономической политики. Трамп воспринимает пошлины главным образом не как экономический инструмент, а как средство политического давления. Европа уже почувствовала это на себе. После торговой договоренности с ЕС для большинства европейского экспорта в США действует верхний предел пошлин в 15%. В то же время сохраняются значительные дополнительные сборы — например, на сталь и алюминий.

Показателен пример компании Audi. В свое время Трамп повысил пошлины на европейские легковые и грузовые автомобили до 25% и открыто увязал свою политику с требованием к компаниям: чтобы избежать уплаты пошлин, им следует организовать производство в США. В итоге Audi объявила об инвестициях в размере около четырех миллиардов долларов в строительство завода в США. Незадолго до промежуточных выборов гендиректор Audi AG Гернот Дёлльнер даже появился вместе с Трампом на предвыборном мероприятии в штате Джорджия.

Тем самым становится очевидной геоэкономическая стратегия Трампа: выбор места размещения производства определяется не свободной торговлей, а политически созданным ценовым давлением. Немецкие и европейские компании должны переносить капитал и рабочие места в США. После поражения на выборах Трамп может попытаться усилить именно этот курс, поскольку жесткость в торговой политике он преподносит как доказательство своей дееспособности.

Украина и НАТО превращаются в рычаги давления

Схожая ситуация наблюдается и в отношении НАТО. Трамп неоднократно публично ставил под сомнение американскую поддержку этого альянса. Его позиция по вопросу Гренландии, кроме того, наглядно демонстрирует, насколько далеко простирается его сугубо прагматичный, "коммерческий" подход к внешней политике. Еще летом, на саммите НАТО, он вновь заговорил о необходимости американского контроля над Гренландией — территорией, принадлежащей Дании, союзнику по НАТО.

Это отнюдь не второстепенный вопрос. Он обнажает фундаментальное различие в понимании сути альянса. Европа в идеале рассматривает НАТО как сообщество, объединенное общими ценностями и интересами и безопасности. Трамп же воспринимает союзы как своего рода коммерческие сделки: кто сколько платит, кто что получает и какую выгоду Соединенные Штаты извлекают из этого.

Иран: опаснейшая ставка на эскалацию

В случае с Ираном риск еще выше. Трамп стремился ограничить конфликт. Однако спустя более чем полгода после его начала устойчивого урегулирования достичь не удалось. К тому же Иран наглядно продемонстрировал, насколько уязвима мировая экономика из-за проблем в районе Ормузского пролива.

В результате складывается опасная ситуация. Президент, ослабленный внутриполитическими проблемами, может попытаться компенсировать это демонстрацией силы на международной арене. Утверждать, что Трамп непременно пойдет на эскалацию конфликта по этой причине, было бы безответственно. Однако его политический стимул к демонстративной жесткости не обязательно снизится только потому, что его партия проигрывает на промежуточных выборах.

И расплачиваться за это пришлось бы в том числе Европе: через рост цен на энергоносители, новые потоки беженцев, дополнительные военные обязательства и дальнейшее ослабление международных режимов нераспространения.