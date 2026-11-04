По состоянию на 4 ноября 2026 года восемь стран Шенгенской зоны осуществляют временный пограничный контроль на некоторых или всех своих внутренних границах. Речь идет об Австрии, Германии, Дании, Италии, Норвегии, Польше, Франции и Швеции.

При этом семь из них уже уведомили Европейскую комиссию о том, что проверки будут продолжены и в 2027 году, пишет SchengenVisaInfo.

В частности, Дания, Норвегия и Швеция заявили о введении контроля на новые шестимесячные периоды – с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года. Продление мер произошло спустя пять месяцев после того, как Еврокомиссия рекомендовала этим странам начать поэтапную отмену проверок.

Дания обосновывает необходимость контроля на сухопутных и морских границах с Германией рисками саботажа, терроризма и организованной преступности. Норвегия указывает на угрозы своему энергетическому сектору и опасность диверсий, а Швеция в качестве причин называет трансграничную организованную преступность, угрозы, исходящие от России, гибридные угрозы, использование мигрантов в качестве инструмента давления, а также события в Сеуте.

Впрочем, список стран постепенно сокращается: Нидерланды прекратили осуществлять контроль в конце сентября, а Италия и Испания отказались от взаимных проверок на авиарейсах и паромных маршрутах – мер, введенных ими друг против друга на фоне кризиса в Сеуте летом того же года.

Где путешественникам следует ожидать пограничного контроля

Издание подчеркивает, что туристам стоит в первую очередь обращать на масштаб таких проверок. Например, Франция и Швеция ввели контроль на всех своих внутренних границах, включая авиарейсы из других стран Шенгенской зоны, а Германия – на всех девяти своих сухопутных границах.

В других государствах меры носят более ограниченный характер: Италия проверяет только границу со Словенией, Польша – границы с Германией и Литвой, а Норвегия – только порты, связанные паромным сообщением с другими странами Шенгенской зоны (таким образом, на водителей, въезжающих в Норвегию из Швеции по суше, норвежские меры контроля не распространяются).

Что это значит для путешественников

Согласно Шенгенскому кодексу о границах, контроль на внутренних границах является крайней мерой и должен носить временный характер. После реформы кодекса, проведенной в 2024 году, в случае возникновения предсказуемой угрозы страны могут вводить контроль на срок до шести месяцев, при этом общая продолжительность таких мер не должна превышать двух лет. В ситуациях, которые в регламенте определяются как "исключительные обстоятельства", страна может продлить контроль еще на шесть месяцев, а затем – еще на один, последний шестимесячный срок.

На практике же некоторые государства осуществляют проверку путешественников гораздо дольше, каждый раз уведомляя о введении нового периода контроля и зачастую ссылаясь на появление новых угроз.

Например, в Германии контроль на некоторых внутренних границах действует непрерывно с 13 сентября 2015 года, в Австрии такой контроль осуществляется с 16 сентября 2015 года, в Швеции – с 12 ноября 2015 года, а в Дании – с 4 января 2016 года. Франция проводит проверки непрерывно с 1 ноября 2018 года, Норвегия – с 12 ноября 2021 года, Италия (на границе со Словенией) – с 21 октября 2023 года, а Польша – с 7 июля 2025 года.

Для путешественников такие меры означают скорее выборочные проверки, а не о полноценный паспортный контроль в каждом пункте пересечения границы. Большинство путешественников, передвигающихся на автомобиле или поезде, пересекают границы без остановок, однако у любого человека могут потребовать предъявить удостоверение личности.

Чтобы избежать неприятностей, гражданам ЕС и Шенгенской зоны следует иметь при себе действующий паспорт или национальное удостоверение личности. Водительское удостоверение не является документом, дающим право на пересечение границы.

Гражданам стран, не входящих в ЕС, необходимо иметь при себе паспорт, а также, если это требуется, шенгенскую визу или вид на жительство (даже в случае однодневной поездки в соседнюю страну).

Водителям, а также пассажирам автобусов и паромов, пересекающим границы из вышеуказанного списка, следует учитывать возможные задержки в местах проведения проверок.