Демократическая партия США получит большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов 3 ноября, прогнозируют американские телеканалы CNN и NBC. По оценке NBC, демократы завоюют не менее 244 из 435 мест в нижней палате Конгресса, значительно превысив необходимый для большинства порог в 218 мандатов.

Демократическая партия США возвращает контроль над Палатой представителей, который до промежуточных выборов принадлежал республиканцам. Такой прогноз по итогам голосования во вторник, 3 ноября, опубликовали американские телеканалы CNN и NBC, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

По оценке NBC, демократы получат не менее 244 мест в Палате представителей, состоящей из 435 депутатов. Для формирования большинства в нижней палате Конгресса необходимо контролировать как минимум 218 мест.

Если прогноз подтвердится, демократы получат возможность определять законодательную повестку Палаты представителей и усилить парламентский контроль над администрацией президента Дональда Трампа.

Что показывают первые результаты?

Согласно опубликованным частичным результатам голосования, демократы уже обеспечили себе 116 мест, а республиканцы — 66.

При этом Демократическая партия дополнительно завоевала четыре места, ранее принадлежавших республиканцам. Республиканская партия, соответственно, потеряла четыре мандата.

Подсчет голосов продолжается, поэтому окончательное распределение всех 435 мест пока не установлено.

Важно учитывать, что прогноз NBC о 244 мандатах основан на оценке результатов выборов, а не на завершенном подсчете голосов.

Что означает победа демократов для Трампа?

Потеря республиканцами контроля над Палатой представителей может существенно изменить политическую ситуацию в Вашингтоне на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.

Палата представителей участвует в принятии федеральных законов, утверждении бюджетных решений и осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти.

Получив большинство, демократы смогут возглавить комитеты Палаты представителей, инициировать парламентские расследования и влиять на рассмотрение законодательных инициатив Белого дома. Вместе с тем для принятия большинства федеральных законов необходимо согласие обеих палат Конгресса, а затем подпись президента либо преодоление его вето.

Что происходит с выборами в Сенат?

На промежуточных выборах американцы также избирают 35 из 100 сенаторов. До голосования республиканцы контролировали верхнюю палату Конгресса, располагая 53 местами против 45 у демократов и двух у независимых сенаторов. Результаты выборов в Сенат пока не приводятся.

Таким образом, прогнозы CNN и NBC свидетельствуют о смене большинства в Палате представителей, но сами по себе еще не означают, что демократы получили контроль над всем Конгрессом США.