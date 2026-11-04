Демократическая партия США, согласно прогнозам американских СМИ и предварительным результатам промежуточных выборов 3 ноября, возвращает контроль над обеими палатами Конгресса. Республиканцы потеряли как минимум шесть мест в Сенате, в том числе в традиционно консервативных штатах. Это существенно изменит политическую ситуацию в Вашингтоне на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.

Демократическая партия США добилась значительных успехов на промежуточных выборах 3 ноября, получив, по прогнозам американских телеканалов, большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла ряд ключевых избирательных округов и сенаторских мест, включая территории, которые на протяжении многих лет считались надежной опорой республиканцев.

Результаты голосования могут существенно ограничить возможности Белого дома проводить свою законодательную программу в оставшиеся два года президентского срока Трампа.

Шесть сенаторских мест перешли к демократам

Одним из главных итогов выборов стали успехи демократов в борьбе за Сенат. До голосования республиканцы контролировали верхнюю палату Конгресса, располагая 53 местами против 47 у демократов и независимых сенаторов, входивших в их парламентский блок.

Для изменения баланса сил демократам необходимо было завоевать дополнительные мандаты. Согласно предварительным результатам, партия отобрала у республиканцев как минимум шесть мест — в Техасе, Южной Каролине, Северной Каролине, Огайо, Канзасе и Айове.

Решающими стали победы в Канзасе и Айове, обеспечившие демократам пятый и шестой дополнительные мандаты.

В Канзасе демократ победил впервые с 1932 года

Особенно заметным оказался результат выборов в Канзасе. Методистский пастор Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Согласно данным, приведенным AFP, он стал первым демократом с 1932 года, избранным в Сенат США от Канзаса — штата, традиционно поддерживающего республиканцев.

Еще одна важная победа была одержана в Айове, где демократы не выигрывали выборы в Сенат с 2008 года.

Успехи в этих штатах позволили американским телеканалам спрогнозировать переход контроля над верхней палатой Конгресса к Демократической партии, несмотря на то что подсчет голосов в отдельных штатах еще продолжался.

Демократы победили в Техасе, где десятилетиями доминировали республиканцы

Серьезные потери Республиканская партия понесла и в Техасе. На выборах в Сенат демократ Джеймс Таларико победил кандидата, которого поддерживал Дональд Трамп.

Кроме того, согласно сообщению AFP, демократ Джина Инохоса одержала победу на губернаторских выборах над действующим главой штата Грегом Эбботтом.

Этот результат особенно примечателен на фоне того, что на протяжении десятилетий пост губернатора Техаса занимали представители Республиканской партии.

Демократы также добились успехов в Южной Каролине, Северной Каролине и Огайо, несмотря на усилия Трампа по мобилизации республиканских избирателей.

Палата представителей также переходит под контроль демократов

Помимо побед в Сенате, Демократическая партия получила большинство в Палате представителей. Ее кандидаты завоевали округа, ранее контролировавшиеся республиканцами, в Пенсильвании, Нью-Джерси, Кентукки, Аризоне и Северной Каролине.

Некоторые из этих округов на президентских выборах 2024 года поддержали Дональда Трампа с большим перевесом.

Одним из показательных результатов стала победа демократа Дж. Д. Форда над конгрессвумен-республиканкой Викторией Спартц в Индиане. На предыдущих президентских выборах Трамп выиграл в этом округе с преимуществом в 17 процентных пунктов.

Политические аналитики расценили такой результат как свидетельство значительного изменения электоральных настроений.

Почему избиратели отвернулись от республиканцев?

Как отмечает AFP, результаты выборов отражают недовольство части американских избирателей экономической ситуацией и политикой администрации Трампа. Среди основных причин называются высокая стоимость жизни, введенные президентом торговые пошлины и война с Ираном, сопровождавшаяся резким ростом цен на топливо.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт назвал результаты выборов «тяжелым поражением и решительным отказом Дональду Трампу и его политике».

По его оценке, важную роль сыграли обеспокоенность американцев состоянием экономики, обвинения в коррупции и конфликт с Ираном.

Сам Трамп ранее признал, что война с Ираном могла повлиять на результаты голосования, хотя одновременно подчеркнул важность своих действий в отношении Тегерана.

Трамп признал результаты, но уже напомнил о праве вето

Несмотря на поражение республиканцев, президент США заявил о готовности принять итоги выборов. В интервью газете New York Times Трамп подчеркнул, что «полностью готов принять эти результаты», и выразил намерение сотрудничать с демократами.

Однако вскоре после этого он опубликовал в социальных сетях изображение своей знаменитой красной бейсболки с надписью «ВЕТО».

Этим президент напомнил о возможности блокировать законопроекты, принимаемые Конгрессом.

Для преодоления президентского вето необходимы две трети голосов в каждой из палат.

Что изменится в Вашингтоне?

Контроль над обеими палатами Конгресса даст демократам возможность существенно влиять на законодательную повестку и осуществлять парламентский надзор за администрацией Трампа.

В частности, демократы смогут препятствовать принятию президентских законодательных инициатив, проводить расследования возможных нарушений в администрации, изучать обстоятельства войны с Ираном и политику иммиграционного контроля.

Кроме того, большинство в Сенате позволит демократам влиять на утверждение кандидатов на высокие государственные должности и назначение федеральных судей.

Таким образом, в оставшиеся два года президентского срока Трампа отношения между Белым домом и Конгрессом могут стать значительно более напряженными.

При этом окончательное распределение мандатов будет установлено после завершения подсчета голосов и официального утверждения результатов выборов.