34 гражданки РФ задержали во время рейдов по ночным клубам Анкары, их обвинили в "нарушении морали и общественной безопасности", сообщили в российском посольстве в Турции. По данным СМИ, им грозит депортация.

В ходе полицейских рейдов по ночным клубам Анкары задержаны 34 россиянки. Облавы прошли еще 23 октября, однако о задержаниях стало известно только в среду, 4 ноября, из сообщений госагентств ТАСС и "РИА Новости", ссылающихся на посольство РФ в Турции.

Россиянок задержали в клубах "Хавана", "Максим" и "Фолибержер". Турецкие власти обвинили их в "нарушении морали и общественной безопасности". Сейчас гражданки РФ находятся в столичном депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. По данным дипломатов, у них изъяли смартфоны, но они могут общаться с родственниками по стационарному телефону.

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе", - сообщили в посольстве. После суда россиянок депортируют, указывает "РИА Новости" со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Baza: Всего задержали более 100 девушек

Всего в ходе рейдов задержали более 100 девушек из стран бывшего СССР, их обвиняют в проституции, пишет Telegram-канал Baza, который первым сообщил о задержании россиянок.

"Им предлагали работать танцовщицами, вокалистками или диджеями. Но по прибытии выяснялось, что помимо выступлений им придется проводить время с гостями заведений и пить с ними алкоголь, стимулируя дополнительные траты", - пишет Baza, ссылаясь на подругу одной из задержанных, которая оказалась в похожей ситуации в 2021 году.