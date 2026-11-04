Европейские страны должны создать условия, при которых влиятельные представители российской элиты смогут отказаться от поддержки Владимира Путина. С таким предложением выступил Михаил Ходорковский на конференции Российского антивоенного комитета в Брюсселе. По его мнению, пока окружение российского президента не видит для себя безопасной альтернативы существующей системе.

Европейским странам следует предложить представителям российской элиты возможность выйти из системы поддержки Владимира Путина. Это могло бы способствовать расколу в его ближайшем окружении и ослаблению устойчивости действующей власти.

Такую позицию высказал российский оппозиционер и бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский на конференции Российского антивоенного комитета в Брюсселе, сообщает LETA со ссылкой на Deutsche Welle.

Почему российская элита продолжает поддерживать Путина?

Отвечая на вопрос о возможности отстранения Путина от власти внутренними силами, Ходорковский обратил внимание на систему, созданную российским президентом для обеспечения собственной безопасности.

По мнению оппозиционера, влиятельные представители российской элиты продолжают поддерживать действующую власть не только из-за своего положения в системе, но и из-за неопределенности относительно собственного будущего. Они не уверены, что после ухода Путина их положение улучшится.

«Если мы говорим о расколе элиты, то необходимо показать возможности для личного выхода из этой ситуации», — заявил Ходорковский.

По его мнению, появление такой альтернативы могло бы создать предпосылки для разногласий внутри российского руководства.

Что Европа могла бы предложить окружению Путина?

На конференции в Брюсселе Ходорковский не уточнил, какие именно условия европейские страны должны предложить представителям российской элиты. Однако ранее он высказывался о том, что одного публичного заявления об отказе от поддержки российского режима недостаточно.

В качестве возможных шагов, подтверждающих реальный разрыв с действующей властью, Ходорковский называл пожертвования в пользу Украины, а также передачу следственным органам свидетельств о преступлениях режима.

Таким образом, речь в его предыдущих заявлениях шла не просто о смене политической позиции, но и о конкретных действиях со стороны бывших сторонников Кремля.

В Брюсселе обсуждают сценарии прекращения войны

Заявление Ходорковского прозвучало на двухдневной конференции Российского антивоенного комитета, которая проходит в Брюсселе 3–4 ноября. Главная тема встречи — возможные сценарии прекращения войны России против Украины.

В программу также включены обсуждения международных санкций, ядерных рисков и перспектив привлечения Владимира Путина к судебной ответственности.

Одним из вопросов конференции стала возможность политических изменений внутри России и роль, которую в этом процессе могли бы сыграть представители действующей элиты.