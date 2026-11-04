Литовские власти выслали из страны трех граждан Украины, которые, по данным Департамента государственной безопасности (ДГБ), за денежное вознаграждение выполняли задания разведслужб враждебных государств. Их виды на жительство аннулированы, а въезд в Литву запрещен на пять лет. Спецслужба предупреждает, что иностранные разведки все чаще используют для вербовки Telegram и другие мессенджеры.

Из Литвы высланы трое граждан Украины, которых Департамент государственной безопасности (ДГБ) признал угрозой национальной безопасности из-за предполагаемого сотрудничества с разведывательными службами враждебных государств. Об этом в среду, 4 ноября, сообщило агентство BNS со ссылкой на заявление литовской спецслужбы.

По информации ДГБ, украинцы выполняли за денежное вознаграждение различные задания, полученные от представителей иностранных разведок через Telegram и другие приложения для обмена сообщениями.

Виды на жительство аннулированы, въезд запрещен на пять лет

Как сообщили в ДГБ, все трое ранее были признаны лицами, представляющими угрозу национальной безопасности Литвы. На этом основании их временные виды на жительство были аннулированы.

«Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, высланы из Литвы с запретом на въезд сроком на пять лет», — говорится в сообщении ведомства.

При этом литовская спецслужба не уточнила, на разведки каких именно государств работали высланные граждане Украины.

Также не раскрываются подробности поручений, которые они выполняли, и суммы полученного вознаграждения.

Как иностранные спецслужбы вербуют людей через Telegram

В Департаменте государственной безопасности Литвы отмечают, что иностранные разведки активно используют социальные сети и мессенджеры для поиска исполнителей различных заданий за рубежом.

«Напоминаем, что враждебные разведслужбы при вербовке людей в иностранных государствах часто используют мессенджеры и социальные сети. Этот метод весьма эффективен, поскольку прост в реализации, охватывает широкий круг потенциальных агентов и не требует больших ресурсов», — подчеркивают в ДГБ.

По данным ведомства, подобный способ позволяет разведывательным службам привлекать исполнителей без необходимости непосредственного контакта с ними.

Задания могут передаваться дистанционно, а взаимодействие организуется через привычные для пользователей коммуникационные платформы.

Все риски перекладываются на исполнителей

Литовская спецслужба обращает внимание и на другую особенность такой схемы вербовки. По оценке ДГБ, организаторы подобных операций фактически перекладывают на завербованных людей все риски, связанные с выполнением поручений. При этом представители иностранных разведок не заботятся о безопасности исполнителей и возможных последствиях их действий.

Ведомство предупреждает, что использование мессенджеров и социальных сетей позволяет иностранным спецслужбам относительно легко находить потенциальных агентов и привлекать их к выполнению заданий за денежное вознаграждение.