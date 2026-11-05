Два нефтяных танкера, которые должны были доставить российское дизельное топливо в США, изменили маршруты. Еще одно судно продолжает движение к американскому побережью, однако не указывает окончательный порт назначения. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Financial Times, ситуация ставит под вопрос реализацию договоренностей о поставках российского топлива, достигнутых Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Два танкера изменили маршрут

По информации Financial Times, российский танкер Talisman и судно Leruo, принадлежащее гонконгской компании и ходящее под флагом Сьерра-Леоне, больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения.

Со 2 ноября Leruo направляется в Бразилию, тогда как Talisman вошел в Средиземное море и находится у побережья Алжира. При этом Talisman передает навигационный сигнал for orders — «ожидает распоряжений». Это означает, что окончательный пункт назначения груза пока не определен.

Оба судна находятся под санкциями Европейского союза.

Третий танкер тоже может отказаться от захода в США

Еще один танкер, Agioi Fanendes, принадлежащий греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, пока сохраняет курс в направлении США. Ожидается, что он достигнет Нью-Йорка в ближайшие выходные. Однако судно также передает сигнал for orders.

Аналитик компании Kpler Мэтт Смит считает, что американские покупатели могут проявлять осторожность из-за санкционных и юридических рисков. По его оценке, нельзя исключать, что и этот танкер в итоге изменит маршрут.

Между тем еще одно судно, Beast, находящееся под санкциями и принадлежащее компаниям с Сейшельских островов, продолжает движение в сторону атлантического побережья США. Оно загрузилось в российском порту Приморск 27 октября.

Почему США понадобился российский дизель

Поставки российского топлива должны были помочь американским властям сдержать рост цен на дизель, который резко подорожал на фоне войны в Иране.

По данным Financial Times, фьючерсы на дизельное топливо выросли более чем на 60% с начала конфликта. Запасы дизеля в США сократились до минимального уровня более чем за 20 лет.

В начале ноября средняя розничная цена дизельного топлива в США достигла примерно 6,30 доллара за галлон, или 1,66 доллара за литр.

Чтобы увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, администрация Трампа договорилась с Россией о возобновлении поставок дизеля. Однако практическая реализация соглашения столкнулась с санкционными ограничениями и опасениями американских покупателей.

Сделка не помогла республиканцам на выборах

Договоренности с Москвой были достигнуты за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября. Однако снизить политическое давление на администрацию Трампа не удалось.

По итогам голосования Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей. Рост стоимости жизни и последствия войны в Иране стали важными темами предвыборной кампании.

Теперь будущее поставок российского дизеля остается неопределенным. Несмотря на временное разрешение на импорт, американские компании сталкиваются с юридическими и санкционными рисками, а первые ожидавшиеся поставки так и не состоялись.