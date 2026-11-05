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Из Латвии в Литву и обратно - проходят учения по эвакуации жителей через границу 1 126

В мире
Дата публикации: 05.11.2026
BNS
Изображение к статье: люди в автобусе

В Литве и Латвии 5 и 10 ноября пройдут первые совместные практические учения по эвакуации жителей, в ходе которых будет протестирован трансграничный процесс эвакуации жителей в обоих направлениях, сообщил Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По его данным, в четверг будет имитироваться эвакуация жителей из Латвии в Литву по маршруту Даугавпилс–Пасвалис, а 10 ноября – из Литвы в Латвию по маршруту Шяуляй–Кекава.

«В этом году в Литве утвержден детальный план эвакуации жителей, но не менее важно проверить готовность на практике. В случае крупномасштабного кризиса эвакуация населения может пересекать государственные границы, поэтому необходимо заранее согласовать действия ведомств», – цитируется в сообщении заместитель директора ДПОС Кястутис Агинтас.

По его словам, эти учения позволят протестировать сотрудничество Литвы и Латвии, оценить возможные вызовы и еще лучше подготовиться к реальным угрозам.

В оба дня учений в них примут участие до 100 волонтеров, которых будут перевозить на автобусах через государственную границу.

Цель учений – на практике проверить готовность литовских и латвийских ведомств к скоординированной организации эвакуации жителей в случае возможных угроз или крупномасштабных кризисов.

Согласно сценарию учений, в связи с растущей неназванной угрозой в Балтийском регионе принимается решение начать превентивную, добровольную эвакуацию приоритетных групп населения в соседнее государство. В ходе учений будет проверяться вся цепочка эвакуации – от оповещения, регистрации и транспортировки населения до передачи ответственности на границе, приема прибывающего населения и обеспечения базовых потребностей.

5 ноября участники учений из Даугавпилса через Екабпилс отправятся в Пасвалис. В Латвии будет организован сбор, регистрация жителей, определение приоритетов эвакуации и транспортировка.

После пересечения литовско-латвийской границы участники из Латвии будут приняты в Пасвалисе, где будут протестированы процедуры регистрации прибывающих жителей, питания и организации временного размещения.

10 ноября аналогичные учения пройдут в противоположном направлении – из Шяуляй в Кекаву в Латвии. В ходе них будет проверяться процесс эвакуации жителей из Литвы и их приема в соседнем государстве.

По словам ДПОС, особое внимание будет уделяться жителям, которым во время эвакуации может понадобиться дополнительная помощь – лицам с ограниченными возможностями, семьям с малолетними детьми, пожилым людям и другим уязвимым группам населения.

Также будет оцениваться обмен информацией между институциями, координация транспорта и обеспечение базовых потребностей людей, включая ситуации с перебоями в подаче электроэнергии или услугах связи.

Выявленные в ходе учений вызовы и собранная информация будут использованы для совершенствования процедур трансграничной эвакуации Литвы и Латвии, а также для укрепления готовности ответственных ведомств к действиям в случае реального кризиса.

ДПОС подчеркивает, что это заранее спланированные учения, не связанные с изменением ситуации безопасности или конкретной угрозой для населения. В учениях примут участие волонтеры, которые будут играть роль эвакуируемых жителей. Все действия будут выполняться по заранее подготовленным сценариям.

Учения организуются в рамках реализации совместного литовско-латвийского проекта «MassMovement: от стратегии к безопасности – совместные усилия Латвии и Литвы по подготовке к массовой эвакуации и повышению устойчивости общества».

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#Литва #кризис #Латвия #учения #эвакуация #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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