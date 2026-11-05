Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, планирует провести в Вашингтоне встречи с представителями России и Украины. Визиты последуют за объявленным ею четырехдневным локальным перемирием в оккупированном городе Алешки Херсонской области, позволившим эвакуировать мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский уже наградил Меланию Трамп за ее вклад в достижение этой договоренности.
Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, примет в Вашингтоне представителей Украины и России. Об этом сообщил Белый дом, передает агентство LETA со ссылкой на AFP.
Ожидается, что встречи будут связаны с гуманитарными вопросами на фоне продолжающейся войны России против Украины.
Кто приедет в Вашингтон?
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что направляется в американскую столицу, где у него запланирована встреча с первой леди США.
«Я направляюсь в Вашингтон. Предстоят важные встречи», — сообщил он.
Российскую сторону, по информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, должны представить советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
Песков уточнил, что их встреча с Меланией Трамп состоится при условии решения всех логистических вопросов.
При этом из опубликованных сообщений не следует, что представители России и Украины обязательно встретятся друг с другом за одним столом. Речь может идти об отдельных переговорах с первой леди США.
Четырехдневное перемирие в Олешках
Встречи в Вашингтоне последуют за гуманитарной инициативой Мелании Трамп, связанной с городом Алешки на оккупированной Россией территории Херсонской области.
В прошлом месяце первая леди США объявила о достижении локального перемирия между Россией и Украиной. Оно началось 27 октября и продолжалось четыре дня.
По опубликованной информации, временное прекращение огня позволило мирным жителям покинуть оккупированный город. В сообщении эта договоренность названа самым продолжительным перемирием за время войны.
Зеленский наградил Меланию Трамп
В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги. Награда присуждена за ее вклад в достижение локального перемирия в Алешках.
Орден княгини Ольги — государственная награда Украины, которой отмечают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной и государственной деятельности.
Пока не сообщается, какие именно договоренности могут быть достигнуты по итогам предстоящих встреч в Вашингтоне.
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