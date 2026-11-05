Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, планирует провести в Вашингтоне встречи с представителями России и Украины. Визиты последуют за объявленным ею четырехдневным локальным перемирием в оккупированном городе Алешки Херсонской области, позволившим эвакуировать мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский уже наградил Меланию Трамп за ее вклад в достижение этой договоренности.

Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, примет в Вашингтоне представителей Украины и России. Об этом сообщил Белый дом, передает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Ожидается, что встречи будут связаны с гуманитарными вопросами на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Кто приедет в Вашингтон?

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что направляется в американскую столицу, где у него запланирована встреча с первой леди США.

«Я направляюсь в Вашингтон. Предстоят важные встречи», — сообщил он.

Российскую сторону, по информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, должны представить советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Песков уточнил, что их встреча с Меланией Трамп состоится при условии решения всех логистических вопросов.

При этом из опубликованных сообщений не следует, что представители России и Украины обязательно встретятся друг с другом за одним столом. Речь может идти об отдельных переговорах с первой леди США.

Четырехдневное перемирие в Олешках

Встречи в Вашингтоне последуют за гуманитарной инициативой Мелании Трамп, связанной с городом Алешки на оккупированной Россией территории Херсонской области.

В прошлом месяце первая леди США объявила о достижении локального перемирия между Россией и Украиной. Оно началось 27 октября и продолжалось четыре дня.

По опубликованной информации, временное прекращение огня позволило мирным жителям покинуть оккупированный город. В сообщении эта договоренность названа самым продолжительным перемирием за время войны.

Зеленский наградил Меланию Трамп

В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США орденом княгини Ольги. Награда присуждена за ее вклад в достижение локального перемирия в Алешках.

Орден княгини Ольги — государственная награда Украины, которой отмечают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной и государственной деятельности.

Пока не сообщается, какие именно договоренности могут быть достигнуты по итогам предстоящих встреч в Вашингтоне.