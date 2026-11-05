Первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме необычную встречу с представителями России и Украины. Она призвала стороны поставить гуманитарные интересы выше войны и передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Встреча состоялась накануне нового раунда переговоров о прекращении войны.

В четверг, 5 ноября, в Вашингтоне состоялась встреча, организованная Меланией Трамп. За одним столом собрались представители двух воюющих государств, чтобы обсудить результаты временного прекращения огня в Херсонской области и перспективы дальнейшего гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает Reuters, первая леди США призвала участников встречи использовать достигнутые договорённости как основу для новых шагов навстречу друг другу.

«Мы выбрали человечность вместо войны», — заявила Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что опыт гуманитарной операции должен помочь сторонам найти точки соприкосновения, несмотря на продолжающийся вооружённый конфликт.

Кто приехал в Белый дом

Российскую сторону представляли специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

От Украины во встрече участвовали уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Мелания Трамп также передала представителям двух стран личные письма, адресованные Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Встреча стала заметным дипломатическим событием, поскольку состоялась непосредственно в Белом доме и объединила представителей Москвы и Киева при участии первой леди США.

Шесть дней без огня ради мирных жителей

Поводом для встречи стала гуманитарная операция в оккупированном Россией городе Алёшки Херсонской области.

При содействии Мелании Трамп стороны договорились о временном прекращении огня, которое действовало шесть дней — с 27 октября по 1 ноября.

Перемирие позволило организовать доставку продовольствия и медикаментов, а также эвакуацию гражданских лиц из района боевых действий.

По словам первой леди США, гуманитарная операция создала возможность для эвакуации более 750 человек. При этом украинские власти пока не обнародовали окончательное подтверждённое число эвакуированных.

Мелания Трамп выразила надежду, что этот ограниченный по времени опыт сотрудничества может стать отправной точкой для более широких договорённостей.

Зеленский наградил Меланию Трамп

Участие первой леди США в гуманитарной инициативе получило признание со стороны Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени — одной из государственных наград Украины, которой отмечают заслуги женщин.

Российский представитель Кирилл Дмитриев также поблагодарил супругу американского президента за её гуманитарную деятельность. По его словам, Владимир Путин лично поручил российским должностным лицам участвовать в организации операции.

Что будет дальше

Встреча в Белом доме прошла на фоне подготовки нового раунда переговоров между Россией, Украиной и США.

Трёхсторонние консультации запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Ожидается, что участники обсудят возможные пути прекращения войны и вопросы безопасности.

При этом гуманитарная встреча под руководством Мелании Трамп не означала заключения нового мирного соглашения. Боевые действия продолжаются, а временное прекращение огня в Алёшках уже завершилось.

Тем не менее первая леди США выразила надежду, что даже ограниченное сотрудничество ради спасения мирных жителей способно создать предпосылки для более масштабного диалога.