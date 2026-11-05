Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новым госсекретарем США может стать Гороховский из Ташкента 0 1118

В мире
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Гороховский

Марко Рубио может покинуть должность госсекретаря после поражения республиканцев на промежуточных выборах, сообщает The Washington Sun со ссылкой на источники.

На эту должность претендует посол в Индии Серджио Гор, который в последнее время всё активнее участвует в заседаниях на высшем уровне, что даёт ему влияние, выходящее далеко за рамки его должности посла. Также к нему очень расположен Трамп.

По данным СМИ, Серджио Гор - это уроженец Узбекской ССР Сергей Гороховский. Сам он это не подтверждал.

Среди других вариантов продолжения его карьеры - должность заместителя госсекретаря или главы аппарата Белого дома.

Рубио же может покинуть правительство, чтобы готовиться к будущей президентской кампании в 2028 или 2032 году.

Отметим, что Рубио был одним из тех, кто убедил Трампа начать войну с Ираном, которая не привела к успеху, но обрушила рейтинг Республиканской партии США и обусловило ее поражение на выборах.

×
#Иран #белый дом #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: танкер
Изображение к статье: Шенгенская граница
Изображение к статье: Маск и Трамп
Изображение к статье: девушка в короткой юбке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Мелания и Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
9
Изображение к статье: Берлин
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск и Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Михаил Ходорковский и Владимир Путин
В мире
2
Изображение к статье: Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Мелания и Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: танкер
В мире
9

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео