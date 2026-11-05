Марко Рубио может покинуть должность госсекретаря после поражения республиканцев на промежуточных выборах, сообщает The Washington Sun со ссылкой на источники.

На эту должность претендует посол в Индии Серджио Гор, который в последнее время всё активнее участвует в заседаниях на высшем уровне, что даёт ему влияние, выходящее далеко за рамки его должности посла. Также к нему очень расположен Трамп.

По данным СМИ, Серджио Гор - это уроженец Узбекской ССР Сергей Гороховский. Сам он это не подтверждал.

Среди других вариантов продолжения его карьеры - должность заместителя госсекретаря или главы аппарата Белого дома.

Рубио же может покинуть правительство, чтобы готовиться к будущей президентской кампании в 2028 или 2032 году.

Отметим, что Рубио был одним из тех, кто убедил Трампа начать войну с Ираном, которая не привела к успеху, но обрушила рейтинг Республиканской партии США и обусловило ее поражение на выборах.