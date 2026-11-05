Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политическое влияние американского миллиардера Илона Маска. По его мнению, заявления одного из богатейших людей мира способны влиять на политические процессы в других странах, хотя сам предприниматель не имеет на это полномочий.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Маск публично высказывается о политическом будущем европейских государств и Украины.

«Я считаю, что влияние Илона Маска — то, что он высказывает в своих сообщениях, его взгляды на то, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии, кто должен быть у власти в Украине, — это не просто слова», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, заявления особенно влиятельных и состоятельных людей приобретают дополнительный политический вес.

«При этом он не имеет права влиять на подобные вопросы. Он — гражданин другой страны», — подчеркнул президент Украины.

«Уже не понимаю, когда он шутит»

Зеленский назвал влияние Маска потенциально опасным прежде всего для небольших государств, политическая жизнь которых может оказаться особенно чувствительной к внешнему вмешательству.

Украинский президент также признался, что ему становится всё труднее различать серьёзные заявления предпринимателя и его шутки.

В качестве примера он вспомнил ироничную публикацию Маска о «космических лазерах для вмешательства в выборы», которые якобы «на этот раз не сработали».

Несмотря на критику политических высказываний миллиардера, Зеленский поблагодарил принадлежащую Маску компанию SpaceX за предоставление Украине доступа к спутниковой системе связи Starlink, которая играет важную роль в условиях войны.

Надежды на перемены в Вашингтоне

В том же интервью Зеленский прокомментировал результаты промежуточных выборов в Конгресс США, на которых демократы добились успеха.

По словам украинского президента, представители Демократической партии последовательно выступают за поддержку Киева и восстановление тесных отношений между Соединёнными Штатами и Европой.

Зеленский выразил надежду, что изменение политического расклада в Вашингтоне позволит возобновить масштабную американскую помощь Украине.

Он считает, что усиление поддержки Киева способно повлиять на позицию Владимира Путина и создать дополнительные условия для продвижения мирных переговоров.

Таким образом, украинский президент одновременно обозначил две важные для Киева темы: необходимость ограничить неформальное политическое влияние влиятельных предпринимателей и сохранить поддержку Украины со стороны американских политических институтов.