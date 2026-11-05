Немецкому посольству в Польше пришлось оправдываться после того, как польские политики правого толка выразили обеспокоенность по поводу появления на улицах Варшавы солдат Бундесвера.

Заявление посольства распространил в соцсетях посол Германии в Польше Мигель Бергер. В посольстве обратили внимание, что в течение последних часов и дней в социальных сетях в Польше распространялись видеозаписи и фотографии, на которых в Варшаве запечатлены транспортные средства и военнослужащие германской армии.

Чтобы предотвратить возможные недоразумения, посольство Германии объясняет причины этого присутствия.

"В настоящее время посольство Германии приглашает на торжества по случаю 71-й годовщины создания Бундесвера, в рамках которых представлена выставка, посвященная 70-й годовщине создания ВВС, которая отмечается во всех немецких дипломатических представительствах за рубежом", – говорится в заявлении.

"Посольство Германии чётко подчеркивает, что нынешнее присутствие носит исключительно торжественный и координационный характер в рамках упомянутых торжеств. Любая дезинформация, намекающая на вмешательство Германии во внутренние дела Польши или инсинуирующая использование союзников в собственных целях, будет решительно отвергнута", – заявили в посольстве.

"Когда Берлин выплатит Польше военные репарации"

Объяснению немецкого посольства предшествовала серия постов, в которых польского премьера Дональда Туска обвиняли в том, что он привлек помощь своих "кураторов" в Берлине.

В частности, депутат ультраправой "Конфедерации" Конрад Беркович опубликовал в сети X видео с немецкими солдатами. Он написал: "Это Варшава – и немецкая армия на её улицах. Дональд Туск привёз подкрепление из Германии".

В видео, на котором видны военные машины немецкой армии на улицах, также утверждается, что ЕС отправляет немецкие войска в Польшу.

Депутаты от правоконсервативной оппозиционной партии "ПиС" также распространили в социальных сетях фотографии немецких солдат в Польше. "Прежде чем представители Бундесвера пройдут парадом в Варшаве, немецкое государство должно ответить на принципиальные вопросы: когда вы вернёте тысячи незаконно вывезенных польских культурных ценностей и произведений искусства? Когда Берлин выплатит Польше военные репарации, которые он задолжал за кровавые события Второй мировой войны?" – написал депутат от "ПиС" Дариуш Матецкий в X.