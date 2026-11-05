Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре 2027 года в британском Манчестере.

Как сообщает со ссылкой на интервью британского премьера журналу The Economist, на вопрос о том, получит ли российский президент приглашение на встречу мировых лидеров, Бернем ответил отрицательно.

Глава британского правительства пояснил, что в отношении высокопоставленных представителей российского руководства действуют санкции, которые препятствуют участию Путина в мероприятии.

При этом Россия по-прежнему остаётся членом G20, несмотря на попытки западных государств добиться её международной изоляции после вторжения в Украину. По сложившейся практике принимающая страна приглашает на саммит представителей всех государств — участников объединения.

Позиция Лондона отличается от подхода Вашингтона. В сентябре государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона пригласила Путина на саммит G20 в Майами, запланированный на декабрь 2026 года. По словам Рубио, встреча могла бы предоставить российскому президенту возможность провести переговоры с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Следующий саммит G20 в Великобритании пройдёт 27–28 ноября 2027 года в Манчестере — городе, где Энди Бернем ранее занимал пост мэра.