Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин останется за дверью: британский премьер исключил его участие в саммите G20 1 420

В мире
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите «Большой двадцатки»
ФОТО: BB.LV/AI

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре 2027 года в британском Манчестере.

Как сообщает со ссылкой на интервью британского премьера журналу The Economist, на вопрос о том, получит ли российский президент приглашение на встречу мировых лидеров, Бернем ответил отрицательно.

Глава британского правительства пояснил, что в отношении высокопоставленных представителей российского руководства действуют санкции, которые препятствуют участию Путина в мероприятии.

При этом Россия по-прежнему остаётся членом G20, несмотря на попытки западных государств добиться её международной изоляции после вторжения в Украину. По сложившейся практике принимающая страна приглашает на саммит представителей всех государств — участников объединения.

Позиция Лондона отличается от подхода Вашингтона. В сентябре государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона пригласила Путина на саммит G20 в Майами, запланированный на декабрь 2026 года. По словам Рубио, встреча могла бы предоставить российскому президенту возможность провести переговоры с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Следующий саммит G20 в Великобритании пройдёт 27–28 ноября 2027 года в Манчестере — городе, где Энди Бернем ранее занимал пост мэра.

×
#Путин #саммит #Украина #санкции #Дональд Трамп #Великобритания #g20
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский
Изображение к статье: пожар на заводе
Изображение к статье: Мелания и Дональд Трамп
Изображение к статье: полиция Франции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Михаил Ходорковский и Владимир Путин
В мире
2
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
5
Изображение к статье: Логотип G-20
В мире
21
Изображение к статье: танкер
В мире
9
Изображение к статье: Трамп, Си и Путин
В мире
1
Изображение к статье: Ходорковский
В мире
10
Изображение к статье: Михаил Ходорковский и Владимир Путин
В мире
2
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
5
Изображение к статье: Логотип G-20
В мире
21

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео