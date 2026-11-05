Швеция решила сохранить контроль на внутренних границах Шенгенской зоны ещё на шесть месяцев. Впервые власти страны прямо назвали одной из главных причин гибридные угрозы, связанные с Россией. Ограничения будут действовать с 12 ноября 2026 года до 11 мая 2027 года.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на The Insider, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства Швеции.

Фактически речь идёт о продлении уже действующего пограничного контроля. Однако на этот раз Стокгольм изменил обоснование своего решения, открыто указав на угрозы, возникшие после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Россия впервые прямо названа причиной

В заявлении Министерства юстиции Швеции говорится, что решение основано на оценке серьёзных угроз общественному порядку и внутренней безопасности страны.

«Оценка правительства прежде всего основывается на серьёзной ситуации в сфере безопасности, сложившейся в результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое, в свою очередь, привело к возникновению гибридных угроз и перемещению враждебно настроенных лиц внутри Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Власти считают, что сохранение пограничного контроля необходимо для выявления людей, которые могут представлять угрозу общественному порядку и внутренней безопасности.

При этом решение принято в соответствии с законодательством Европейского союза, допускающим временное восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны при наличии серьёзных угроз.

Что изменится для путешественников

Пограничный контроль будет действовать с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года.

Это означает, что при пересечении границы Швеции с другими государствами Шенгенской зоны путешественники могут столкнуться с проверкой документов.

При этом речь не идёт о полном закрытии границ или запрете на поездки. Власти получают возможность проводить дополнительные проверки для выявления потенциально опасных лиц.

Раньше Россию не упоминали

Швеция уже неоднократно продлевала пограничный контроль, однако прежде использовала более общие формулировки.

Например, в решении от 18 мая 2026 года, как и в двух аналогичных решениях 2025 года, необходимость проверок объяснялась серьёзной ситуацией в сфере безопасности, в частности трансграничной преступностью, связанной с государственными структурами, и терроризмом.

Россия и исходящие от неё гибридные угрозы в этих документах прямо не упоминались.

Теперь шведские власти впервые открыто связали продление пограничного контроля с последствиями российской агрессии против Украины.

Не только Швеция

В Стокгольме подчеркнули, что аналогичные меры действуют и в ряде других европейских государств.

Пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны также ввели Франция, Германия, Норвегия и Дания.

Шведское правительство рассматривает продление проверок как одну из мер противодействия угрозам внутренней безопасности страны.