Протест шведских заключенных в Тартуской тюрьме привел к ограничению передвижения ТАЛЛИНН, 4 ноября, BNS – В Тартуской тюрьме меры безопасности, принятые в отношении одного из заключенных, вызвали протест других заключенных. В ответ администрация тюрьмы изменила распорядок дня в одном из отделений, пишет Tartu Postimees.

Что именно произошло, тюрьма не разглашает. «Протест был вызван инцидентом, произошедшим 30 октября, когда после случившегося в одном из отделений к заключенному применили дополнительные меры безопасности», – говорится в официальном разъяснении Тартуской тюрьмы.

По словам директора Тартуской тюрьмы Мерле Ульст, в таких случаях может быть ограничена свобода передвижения заключенного или при его конвоировании могут применяться наручники.

Однако этот случай вызвал недовольство других заключенных. Они заявили, что отказываются от работы, не выйдут в положенное время на прогулку и прекратят принимать пищу.

Администрация тюрьмы расценила это коллективное неповиновение как угрозу безопасности. «Такая единая готовность заключенных реагировать на меры, примененные к другому заключенному, указывает на более широкое неповиновение и может представлять угрозу для безопасности тюрьмы», – говорится в приказе директора тюрьмы.

В связи с возникшим неповиновением администрация тюрьмы решила ограничить утреннее время свободного передвижения для всего проблемного отделения. Если до сих пор камеры в отделении открывали в 6:30, то с сегодняшнего дня их будут открывать в 8:00. В остальном распорядок дня не изменится.

По словам Ульст, это не чрезвычайная мера, а обычная корректировка внутреннего распорядка тюрьмы. «В тюрьме для всех действуют единые правила, и их соблюдение не является добровольным, – сказала она. – Мы выслушиваем опасения и вопросы заключенных и разъясняем принятые решения, но вопросы внутреннего распорядка решает сама тюрьма».

По ее словам, в упомянутом отделении и ранее случались случаи неисполнения распоряжений и неподобающего поведения, но к серьезным последствиям или травмам это не приводило. «Однако повторные нарушения влекут за собой последствия, и в данном случае мы решили временно ограничить утреннее время свободного передвижения в отделении», – отметила Ульст.

Она подчеркнула, что причина ограничения не связана с нехваткой персонала. Хотя в приказе директора упоминается необходимость обеспечить достаточное количество сотрудников в отделении, по словам Ульст, это касается конкретного утреннего периода, когда происходит передача смены. «Свободное передвижение в это время ограничено, чтобы обеспечить бесперебойную передачу смены», – пояснила она.

Хотя часть заключенных в ходе протеста угрожала отказаться от еды, администрация тюрьмы не считает ситуацию голодовкой. По словам Ульст, несколько заключенных пропустили отдельные приемы пищи, но до массовой акции протеста дело не дошло.

После изменения распорядка дня заключенные из проблемного отделения смогут свободно передвигаться десять часов в день. Временный порядок будет действовать до тех пор, пока администрация тюрьмы будет считать это необходимым.

На прошлой неделе в Тартускую тюрьму прибыли еще 11 заключенных из Швеции, таким образом, их общее число достигло 52.