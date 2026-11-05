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Швейцария исключила Фридмана и Усманова из санкционного списка 1 108

В мире
Дата публикации: 05.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин и Усманов

Швейцария исключила из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова, но одновременно добавила 254 новые позиции. Ограничения расширены в отношении банков, компаний, аэропортов и портов РФ.

Швейцария исключила российского предпринимателя Михаила Фридмана и бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка, введенного в связи с российским военным вторжением в Украину. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 4 ноября, Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

Помимо Фридмана и Усманова, ограничения отменены в отношении бывшего ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева и юридического лица Redbird Corporate Services Ltd. Еще двое фигурантов - бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин и конструктор Александр Леонов - исключены из перечня в связи со смертью.

Новые санкционные ограничения

Одновременно швейцарский санкционный перечень пополнился 254 позициями. Как сообщил SECO, среди них 33 российских банка, одно финансовое учреждение из третьей страны, 17 организаций финансового сектора и поставщиков криптовалютных услуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре аэропорта и два порта в России.

В ведомстве также сообщили, что после рассмотрения внешнеполитических и юридических факторов власти пока решили не вводить ограничения против двух граждан России. По тем же причинам усиленный экспортный контроль не распространили на 14 компаний, зарегистрированных в третьих странах.

При этом в SECO подчеркнули, что уже принятые в рамках 20-го пакета санкций оперативные меры должны препятствовать обходу торговых ограничений.

Решение Евросоюза и споры вокруг него

Совет Евросоюза 22 сентября продлил действие санкций в отношении России на три года, одновременно исключив из перечня Усманова и Фридмана. Этому решению предшествовали несколько дней разногласий между государствами-членами ЕС.

По информации Reuters, Financial Times и Euractiv, вопрос об исключении двух предпринимателей рассматривался в ходе поиска компромисса, необходимого для согласования продления ограничений. Против отмены санкций в отношении Фридмана и Усманова выступала Латвия, Литва включила их в список невъездных.

Позиция Москвы по западным санкциям

Российские власти называют западные санкции незаконными. Президент Владимир Путин утверждал, что общее количество введенных против России ограничений превысило 30 тыс. По его словам, это почти вдвое больше числа мер, примененных против всех остальных государств мира вместе взятых.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что большое количество ограничений выработало у российской экономики "определенный иммунитет" к санкционному давлению.

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#банки #санкции #Швейцария #Евросоюз #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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