Украинцам, которые приближаются к пенсионному возрасту, следует знать, сколько нужно стажа для пенсии в Украине в 2027 году и в последующих. Пенсионный фонд с каждым годом ужесточает требования для получения выплат. Из-за этого тысячи людей в следующем году уже не смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Каким будет минимальный стаж для пенсии в Украине

Пенсионный фонд ежегодно пересматривает требования к минимальному количеству стажа, необходимого для назначения выплат в 60 лет. К примеру, в 2027 году пенсия будет назначаться только украинцам, которые проработали хотя бы 34 года. Те, кто будет выходить на заслуженный отдых в 60 лет в 2028 году, должны будут отработать не менее 35 лет. Ожидается, что этот показатель станет максимальным и в будущем больше расти не будет.

Важно отметить, что минимальный стаж для пенсии в Украине для женщин и мужчин не отличается, если речь идет о стандартных выплатах по возрасту.

Ужесточение требований означает, что со следующего года тысячи украинцев уже не смогут оформить пенсию в 60 лет. Как сообщает Пенсионный фонд по запросу "Обозревателя", в 2024 году средний стаж пенсионеров по возрасту составил 33 года и 9 месяцев. В 2026 году такого показателя ещё достаточно. Однако уже в 2027 году его не хватит, ведь для выхода на пенсию после 60-летия нужно будет иметь хотя бы 34 года стажа.

Ситуация дополнительно усложняется из-за того, что в официальный страховой стаж для пенсии входят только периоды, за которые был уплачен единый социальный взнос. Поэтому пенсионер, который всю жизнь работал неофициально, рискует остаться без выплат.

Если в 60 лет у человека будет меньше 34 лет стажа в 2027 году и меньше 35 в 2028 и следующих, то он может оформить выплаты позднее. Пенсия в Украине может быть назначена в 63 года при условии наличия хотя 24 или 25 лет стажа в 2027 и 2028 годах соответственно. Если и это требование украинец не выполнил, то сможет выйти на заслуженный отдых в 65 лет с 15 годами стажа - этот абсолютный минимальный порог не планируют поднимать в будущем.

Таким образом, если вы достигните 60-летия в 2027 году, но будете иметь, к примеру, 30 лет стажа, то пенсию оформить не сможете. В таком случае нужно будет подождать ещё 3 года и получить выплаты в 63, когда требования станут ниже.