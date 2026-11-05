Палата представителей США может уже на следующей неделе рассмотреть вопрос об импичменте министра обороны Пита Хегсета из-за его роли в войне с Ираном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Инициатором голосования выступит конгрессмен Томас Масси от штата Кентукки, известный критикой президента Дональда Трампа. Он заявил CNN, что намерен внести предложение об импичменте, когда Конгресс возобновит работу на следующей неделе. По словам источников телеканала, несколько республиканцев ожидают, что Палата представителей поддержит эту инициативу.

Как отмечает CNN, неудачные результаты республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября усилили попытки возложить ответственность за ход войны с Ираном на главу Пентагона.

По данным телеканала, некоторые законодатели считают, что именно Хегсет сыграл ключевую роль в убеждении Трампа начать военную операцию без четкой стратегии выхода из конфликта и плана действий на случай затяжной войны.

Республиканцы, с которыми пообщался CNN, утверждают, что министр переоценил способность американских войск быстро добиться победы над Ираном. Они также критикуют его за поддержку дальнейшей эскалации, несмотря на отсутствие признаков того, что продолжительные бомбардировки приближают Тегеран к капитуляции.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет не намерен отступать под давлением политиков. По его словам, министр не позволит запугать себя тем, кто пытается заработать политические очки или инициировать, как выразился представитель ведомства, фиктивные расследования при отсутствии каких-либо нарушений.

Что будет дальше

Даже если Палата представителей одобрит импичмент, для отстранения Хегсета от должности потребуется решение Сената. Там за признание министра виновным должны проголосовать не менее двух третей сенаторов.

Сам Дональд Трамп пока не поддерживает идею замены главы Пентагона. В среду, отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что не рассматривает возможность его увольнения.

Это заявление прозвучало после сообщений СМИ о том, что Трамп якобы обсуждал со своими советниками, должен ли Хегсет сохранить пост после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Таким образом, инициатива об импичменте главы Пентагона может стать новым поводом для разногласий внутри Республиканской партии на фоне критики военной кампании США против Ирана.