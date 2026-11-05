В ночь на четверг, 5 ноября, беспилотники атаковали Рязанскую область России. По сообщениям независимых российских и украинских источников, пожар вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе, который в том числе производит топливо для российской армии. Губернатор региона подтвердил атаку дронов, повреждение линий электропередачи и пожары на промышленных объектах, но не уточнил, какие именно предприятия пострадали.

В российском городе Рязани после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары на промышленных объектах. По информации независимого российского издания Astra и украинских Telegram-каналов, одной из целей стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

Жители Рязани сообщили о взрывах и работе ПВО

Ночью в Рязани и Рязанской области объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Вскоре местные жители начали сообщать о звуках взрывов, работе систем противовоздушной обороны и шуме пролетающих дронов.

Украинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видеозапись пожара, который, как утверждается, произошел на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Независимое российское издание Astra также сообщило о пожаре на предприятии.

При этом точные масштабы повреждений НПЗ пока неизвестны.

Губернатор подтвердил пожары и повреждение электросетей

Губернатор Рязанской области Павел Малков утром подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в результате происшествия были повреждены линии электропередачи, а на территории промышленных объектов возникли пожары. Однако губернатор не назвал конкретные предприятия, на которых произошло возгорание, и не сообщил о масштабах ущерба.

Таким образом, официально подтверждены сама атака, повреждение электросетей и пожары на промышленных объектах, тогда как информация о поражении именно нефтеперерабатывающего завода поступает из сообщений СМИ и Telegram-каналов.

Почему Рязанский НПЗ имеет значение для России?

Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в Южном промышленном узле города и относится к числу крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

Завод обеспечивает топливом Москву и центральные регионы России. По сообщениям источников, его продукция также используется для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому возможное повреждение предприятия представляет интерес не только с точки зрения гражданских поставок топлива, но и с точки зрения обеспечения российской военной инфраструктуры.

При этом данных об остановке производства или сокращении объемов переработки после нынешней атаки пока нет.

Сообщается и о возможном пожаре на объекте Wildberries

Помимо нефтеперерабатывающего завода, в социальных сетях появилась информация о возможном пожаре на логистическом объекте компании интернет-торговли Wildberries в Рязани.

Однако независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

Официальные российские власти также не уточнили, какие именно промышленные объекты пострадали в результате ночной атаки.

Дополнительные подробности

По более позднему сообщению губернатора, в результате атаки один человек получил ранения. Из-за повреждения линий электропередачи в части Рязани возникли перебои с электричеством. В одной из школ выбиты стекла и отменены занятия, также повреждены частные дома.

Кроме того, это не первая атака на Рязанский НПЗ. По сообщениям СМИ, после удара 15 октября на предприятии была остановлена одна из установок первичной переработки нефти.