Во Франции в четверг, 5 ноября, ожидаются масштабные демонстрации и забастовки. Профсоюзы требуют повышения зарплат и выступают против сокращения социальных расходов. Власти готовятся к участию сотен тысяч человек и усиливают меры безопасности. При этом транспортные компании пока не ожидают серьезных нарушений движения поездов и парижского метро.

Франция готовится к новой волне массовых протестов. В четверг, 5 ноября, профсоюзы призвали жителей страны выйти на демонстрации с требованиями повышения заработной платы и отказа от сокращения социальных расходов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, французские власти ожидают, что в акциях примут участие сотни тысяч человек.

На фоне предыдущих столкновений во время демонстраций власти намерены усилить присутствие сил безопасности, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

Забастовки могут затронуть государственный сектор

Помимо уличных демонстраций, профсоюзы призвали работников присоединиться к забастовкам.

Ожидается, что на призыв откликнутся прежде всего сотрудники государственного сектора. Однако пока неизвестно, насколько масштабными окажутся остановки работы и какие услуги могут быть затронуты.

Особое внимание уделяется возможным перебоям в транспортном сообщении.

Что будет с поездами, самолетами и метро?

По информации французских СМИ, государственный железнодорожный оператор SNCF пока прогнозирует лишь незначительные нарушения движения поездов дальнего следования.

Ситуация с авиасообщением остается менее определенной. Пока неизвестно, насколько активно в забастовке примут участие авиадиспетчеры и приведет ли это к существенным задержкам или отменам рейсов. При этом парижское метро, согласно имеющимся прогнозам, должно работать в обычном режиме.

Таким образом, несмотря на масштаб ожидаемых протестов, серьезных нарушений работы всего общественного транспорта пока не прогнозируется.

К протестам присоединяются «Желтые жилеты» и студенты

Призыв профсоюзов поддерживают участники движения «Желтых жилетов», а также организации школьников и студентов.

В течение трех предыдущих суббот они уже проводили демонстрации против высокой стоимости жизни и с требованиями улучшить систему образования. В нескольких случаях акции сопровождались столкновениями и насилием.

Теперь к этим требованиям добавляются выступления профсоюзов против сокращения социальных расходов и за повышение заработной платы.

Правительство рассматривает дополнительное повышение минимальной зарплаты

Французское правительство пытается найти компромисс с протестующими. Министр экономики Ролан Лескюр заявил телеканалу BFMTV, что власти изучают возможность дополнительного повышения минимальной заработной платы.

Речь идет о повышении сверх того, которое уже запланировано на январь 2027 года. Пока не сообщается, насколько именно может увеличиться минимальная зарплата и будет ли принято соответствующее решение.

Вопрос о доходах населения остается одним из центральных требований участников протестов.