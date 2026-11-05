Находящаяся с визитом в Литве министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан говорит, что не считает реальным вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до 2030 года, однако подчеркнула, что Будапешт поддерживает процесс интеграции Киева в Сообщество.

Глава МИД Венгрии не считает реальным вступление Украины в ЕС до 2030 года ВИЛЬНЮС, 5 ноября, BNS - Находящаяся с визитом в Литве министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан говорит, что не считает реальным вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до 2030 года, однако подчеркнула, что Будапешт поддерживает процесс интеграции Киева в Сообщество.

«Мы не считаем это реалистичным. (...) Мы твердо поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, полагаю, в этом вопросе мы солидарны с Литвой», - сказала Орбан на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС до 2030 года.

По словам министра, все страны-кандидаты должны соответствовать одинаковым критериям, поэтому Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в блок.

«Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. (...) Мы также не поддерживаем никакое ускоренное вступление», - подчеркнула она.

И все же Орбан отметила, что в последнее время в процессе евроинтеграции Украины достигнут значительный прогресс: из шести переговорных кластеров уже открыты четыре.

По ее словам, этому способствовало и улучшение двусторонних отношений между Венгрией и Украиной.

Министр уточнила, что Будапешту и Киеву удалось достичь договоренностей по защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатской области Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заметно оптимистичнее настроен относительно шансов Украины присоединиться к ЕС к 2030 году.

«Мы настроены более оптимистично в отношении сроков. Мы считаем, что конкретная дата как ориентир может и должна существовать», - отметил глава литовской дипломатии.