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Зеленский полтора часа говорил с представителями Трампа: что известно о новых переговорах с Россией 0 144

В мире
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в преддверии запланированных на следующую неделю трехсторонних переговоров в Абу-Даби. По словам украинского лидера, Киев готов предпринимать необходимые шаги для скорейшего завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжительном разговоре со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждение состоялось накануне нового раунда переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами, который запланирован на следующую неделю в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, это должны стать первые трехсторонние переговоры с февраля.

Разговор продолжался полтора часа

О состоявшейся беседе Зеленский рассказал в среду вечером в социальной сети X.

«У нас только что состоялся очень подробный, полуторачасовой разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал президент Украины.

Он подчеркнул необходимость ускорения дипломатических усилий, направленных на завершение войны.

«Переговоры должны продвигаться вперед полным ходом, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Украина готова предпринять необходимые шаги», — заявил Зеленский.

Подробностей обсуждавшихся предложений украинский президент в приведенном сообщении не раскрыл.

Переговоры в Абу-Даби запланированы на следующую неделю

Предстоящая встреча в Абу-Даби должна объединить представителей Украины, России и США. Согласно сообщению AFP, это будет первый трехсторонний переговорный раунд с февраля.

При этом конкретная дата встречи, состав делегаций и предполагаемая повестка в предоставленной информации не уточняются.

Мелания Трамп готовится принять представителей России и Украины

Дипломатические контакты продолжаются и в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, готовится принять представителей России и Украины в Белом доме.

Одновременно в Брюсселе 4 и 5 ноября проходят встречи представителей Европейского союза, Великобритании, НАТО и США.

Таким образом, подготовка к переговорам в Абу-Даби сопровождается дипломатическими консультациями сразу на нескольких международных площадках.

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#США #Украина #Зеленский #дипломатия #переговоры #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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