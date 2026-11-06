Две страшные железнодорожные аварии за девять месяцев, 115 погибших и более 111 миллионов евро, выделенных на модернизацию путей. Европейская прокуратура начала расследование возможных финансовых махинаций на высокоскоростной магистрали Мадрид — Севилья.

Cледователи намерены выяснить, как расходовались европейские средства, предназначенные в том числе для повышения безопасности движения.

6 ноября Европейская прокуратура (EPPO) объявила о новом расследовании предполагаемого мошенничества с финансированием модернизации испанской железнодорожной инфраструктуры, передает Entrevue.

Поводом для повышенного внимания стала катастрофа, произошедшая 28 октября возле населённого пункта Урда в провинции Толедо. Тогда скоростной поезд государственной компании Renfe столкнулся с остановившимся составом частного перевозчика Iryo. Погибли 69 человек.

Как сообщается в официальном заявлении Европейской прокуратуры, проверка касается средств Евросоюза, выделенных на обновление систем безопасности, сигнализации и связи на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья.

Следователи пришли за документами

6 ноября сотрудники Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Испании приступили к сбору документов в нескольких государственных учреждениях.

Проверки затронули компанию ADIF, управляющую железнодорожной инфраструктурой страны, Государственное агентство железнодорожной безопасности и Счётную палату Испании.

Расследование Европейская прокуратура начала по собственной инициативе.

Следователям предстоит установить, действительно ли выделенные Евросоюзом деньги были направлены на предусмотренные проекты, соблюдались ли правила заключения контрактов и соответствовали ли выполненные работы заявленным расходам.

Пока прокуратура не раскрывает подробностей возможных нарушений и не сообщает о предъявлении обвинений.

Две катастрофы на одной магистрали

Особую остроту расследованию придаёт тот факт, что октябрьская трагедия стала уже второй крупной железнодорожной катастрофой на линии Мадрид — Севилья в 2026 году.

18 января возле Адамуза в Андалусии произошла авария, в которой погибли 46 человек.

После неё, в марте, Европейская прокуратура уже начала расследование возможных нарушений при использовании европейского финансирования, выделенного на обслуживание железнодорожной инфраструктуры.

Девять месяцев спустя произошла новая трагедия — на этот раз возле Урды.

Таким образом, две катастрофы на одной железнодорожной магистрали унесли в общей сложности 115 жизней.

Повторение столь тяжёлых происшествий усилило вопросы к состоянию путей, работе систем безопасности и эффективности контроля за железнодорожной инфраструктурой.

Куда ушли 111 миллионов евро?

В июне 2024 года Европейская комиссия выделила около 111,6 миллиона евро на модернизацию высокоскоростной линии Мадрид — Севилья.

Эта магистраль, открытая ещё в 1992 году, стала первой высокоскоростной железной дорогой Испании.

Европейские инвестиции предназначались для обновления инфраструктуры, повышения надёжности движения и совершенствования оборудования, обеспечивающего безопасность поездов.

Теперь следователи проверяют, насколько законно и эффективно использовалось это финансирование.

При этом важно подчеркнуть: начало расследования ещё не означает, что мошенничество действительно имело место. Тем более пока нет доказательств того, что предполагаемые финансовые нарушения стали причиной железнодорожных катастроф.

Почему столкнулись поезда?

Причины аварии возле Урды устанавливаются в рамках отдельного расследования испанских властей.

По предварительным данным, перед столкновением произошёл сбой автоматической системы безопасности движения. Поезда на одном из участков магистрали были остановлены.

Однако затем диспетчерский центр разрешил составу Renfe продолжить движение, несмотря на то что впереди оставался остановившийся поезд Iryo.

В результате произошло столкновение, приведшее к многочисленным жертвам.

Следствию предстоит выяснить, какую роль сыграли технические неисправности, действия персонала и организация работы железнодорожной системы.

Главный вопрос остаётся открытым

Испанские власти теперь столкнулись сразу с двумя серьёзными проблемами: необходимо установить причины катастроф и выяснить, насколько добросовестно расходовались средства, предназначенные для повышения безопасности железнодорожного транспорта.

Финансовое расследование и установление причин аварий пока остаются отдельными процессами.

Но две трагедии на одной магистрали за столь короткий срок неизбежно ставят вопрос: достаточно ли средств вкладывалось в безопасность и насколько эффективно контролировалось их использование?

Ответить на него предстоит следователям, аудиторам и судебным органам. Для пассажиров же главный результат этих проверок должен заключаться не только в установлении виновных, но и в предотвращении новых катастроф.