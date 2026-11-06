Во Франции в четверг прошли масштабные демонстрации с требованием повысить зарплаты и минимальную оплату труда. По данным властей, на улицы вышли 575 тысяч человек, профсоюзы заявляют о 1,6 миллиона участников. В ряде городов протесты сопровождались беспорядками: пострадали 53 полицейских, задержаны 448 человек, зарегистрированы десятки поджогов.

Во Франции массовые акции протеста с требованиями повышения заработной платы и улучшения социальных условий собрали сотни тысяч участников. Демонстрации прошли в четверг в разных городах страны, сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

По оценке Министерства внутренних дел Франции, в протестах приняли участие около 575 тысяч человек. Профсоюзная федерация CGT приводит значительно более высокую цифру — 1,6 миллиона.

Большинство демонстраций проходило мирно, однако в ряде крупных городов произошли столкновения с полицией и поджоги.

448 задержанных и 53 раненых полицейских

По информации французских властей, во время беспорядков пострадали 53 сотрудника полиции, а 448 человек были задержаны. Столкновения произошли в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге. О насилии сообщалось также в Париже.

По данным властей, несколько сотен радикально настроенных участников акций нападали на полицейских, пытаясь отделиться от основных колонн демонстрантов и прорваться в центры городов. В сотрудников правоохранительных органов бросали камни, петарды и самодельные взрывные устройства.

Всего по стране зарегистрировано 86 случаев поджогов.

Поджоги и нападения затронули школы

Особую обеспокоенность властей вызвали происшествия в учебных заведениях. Министерство внутренних дел сообщило о серьезных повреждениях школьных зданий и случаях насилия в отношении сотрудников школ. В нескольких городах работники учебных заведений получили травмы от петард.

В парижском пригороде Ла-Курнёв молодой человек ранил ножом школьника, участвовавшего в блокаде школы. В Тулузе участники беспорядков проникли в школу и подожгли ее. В здании были разгромлены классы и уничтожены компьютеры. В Кане серьезно пострадали два учебных заведения, а в Лилле одну из школ пришлось эвакуировать после поджога входа.

Чего требуют протестующие?

Главное требование профсоюзов — повышение заработных плат, в том числе минимальной оплаты труда.

Однако протестная кампания охватывает и более широкий круг социальных вопросов. Участники демонстраций требуют улучшения качества общественных услуг, увеличения поддержки школ, улучшения условий обучения и усиления социальной защиты.

Профсоюзы заявляют, что намерены продолжать протесты до тех пор, пока правительство и работодатели не отреагируют на их требования.

Всеобщая забастовка состоялась лишь частично

Несмотря на большое количество демонстрантов, призыв профсоюзов к всеобщей забастовке получил лишь частичную поддержку.

В основном бастовали работники государственного сектора. К забастовке присоединилась часть сотрудников школ, некоторые почтовые отделения прекратили работу, а движение региональных поездов было нарушено.

При этом масштабной остановки работы всех отраслей экономики не произошло.

Протесты продолжаются уже несколько недель

Нынешние профсоюзные демонстрации стали новым этапом социальных волнений, которые продолжаются во Франции уже несколько недель. Ранее акции в основном организовывали школьники и участники движения «Желтые жилеты».

Первоначально протестующие выступали за увеличение финансирования образования, выражали обеспокоенность действиями полиции и ростом стоимости жизни. Теперь к этим требованиям добавились призывы повысить зарплаты и расширить социальные гарантии.

Профсоюзы намерены продолжать кампанию давления на власти и работодателей.

В пятницу и субботу Францию ждут новые протесты

Массовые акции во Франции продолжатся и в ближайшие дни. Движение «Желтых жилетов» призвало своих сторонников в пятницу, 6 ноября, блокировать дороги и проводить другие акции протеста. На субботу, 7 ноября, запланированы масштабные демонстрации по всей стране, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Протесты проходили во Франции и в предыдущие три выходных подряд. Особенно серьезные беспорядки произошли 17 октября, когда демонстрации сопровождались массовыми погромами и грабежами. Столкновения и другие насильственные инциденты происходили и во время последующих акций, несмотря на значительное присутствие полиции.

Правительство обещает повысить минимальную зарплату

На фоне продолжающихся протестов французские власти объявили о мерах, призванных снизить социальную напряженность. Правительство планирует повысить минимальную заработную плату, а также выделить школам дополнительное финансирование и персонал.

Кроме того, власти намерены использовать дизельное топливо из государственных резервов, чтобы на протяжении трех месяцев снизить цены на топливо для автомобилистов.

Однако эти обещания пока не привели к прекращению протестной кампании.

Почему с «Желтыми жилетами» трудно договориться?

Одной из особенностей движения «Желтых жилетов» остается отсутствие единого руководства и четкой организационной структуры. Это затрудняет прямые переговоры правительства с протестующими.

Движение получило широкую известность в 2018 году, когда во Франции начались протесты против повышения налогов на топливо. Впоследствии они переросли в общенациональные выступления против экономического неравенства.

Нынешняя волна протестов первоначально была связана с требованиями улучшить финансирование школ, недовольством действиями полиции и ростом стоимости жизни. На этой неделе к ним присоединились профсоюзы, потребовавшие повышения зарплат.

Французская газета Le Monde сообщает, что премьер-министр Себастьен Лекорню назначил на понедельник, 9 ноября, встречу с профсоюзами и работодателями. На ней планируется обсудить покупательную способность населения и заработные платы.