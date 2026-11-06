59-летний активист «Русского союза Латвии» Сергей Муливанов, переехавший в Россию в 2024 году, оказался в следственном изоляторе по делу о мошенничестве, а затем, предположительно против своей воли, был отправлен на войну против Украины. Родственники утверждают, что уже около недели не могут с ним связаться.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на телеканал «Дождь» и российское интернет-издание «Осторожно, новости», которое поговорило с адвокатом и близкими Муливанова.

Вместо новой жизни — обвинение в мошенничестве

В 2024 году Сергей Муливанов, известный своей поддержкой идей «русского мира» и участием в деятельности «Русского союза Латвии», решил перебраться в Россию.

Там он устроился курьером. Однако один из заказов, как выяснилось впоследствии, был связан с перевозкой денег, похищенных мошенниками.

В результате против Муливанова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а в апреле 2026 года его заключили под стражу на время следствия.

Контракт с армией якобы подсунули на подпись

По словам адвоката, во время содержания под стражей Муливанова обманным путём заставили подписать контракт с Министерством обороны России и сопутствующее заявление.

Юрист утверждает, что первоначально оба документа были без даты.

«В обоих документах нет даты. Дату вписали только сейчас, в октябре 2026 года. Подпись шестимесячной давности оформили так, будто она была поставлена несколько дней назад», — рассказал адвокат.

Таким образом, по версии защиты, документы, подписанные ещё весной, использовали осенью для оформления отправки Муливанова на военную службу.

Независимого подтверждения обстоятельств подписания контракта в сообщении не приводится.

Отказался воевать, но его всё равно увезли

В конце октября Муливанов заявил, что не намерен участвовать в войне против Украины.

Однако, как утверждают его близкие, несмотря на отказ, его против воли отправили в Ростов.

После этого связь с ним прервалась.

По словам родственников, уже около недели они не получают от Муливанова никаких известий. Где он находится сейчас и был ли непосредственно отправлен на фронт, неизвестно.