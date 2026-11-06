Москва признала, что урегулирование войны в Украине и создание новой системы европейской безопасности невозможно без участия европейских государств. Однако в Кремле утверждают, что страны Европы до сих пор не смогли определить, кто будет представлять их интересы на будущих переговорах.

Кремль готов обсуждать безопасность Европы, но возникла проблема: с кем вести переговоры?

Об этом 6 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Reuters

По словам представителя Кремля, вопрос участия европейских государств неизбежно возникнет при обсуждении возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Что касается каких-либо идей со стороны европейцев, мы их не получали. Нам о них ничего не известно», — заявил Песков во время телефонного общения с журналистами.

Он подчеркнул, что будущие переговоры не смогут ограничиться исключительно российско-украинскими отношениями, поскольку затронут более широкий круг вопросов безопасности на европейском континенте.

Без Европы не обойтись

Песков признал, что обсуждение взаимных гарантий безопасности между Россией и Украиной неизбежно приведёт к необходимости пересмотра принципов европейской безопасности.

По его словам, на определённом этапе такие переговоры невозможно будет проводить без участия европейских государств.

Однако представитель Кремля считает, что европейские страны пока не готовы выступать с единой позицией.

«Поэтому обсуждение с европейцами потребуется. Но, как мы видим, они до сих пор даже не смогли определиться, кто может говорить от их имени», — заявил Песков.

Он охарактеризовал ситуацию как затянувшуюся нерешительность и отсутствие готовности к переговорам.

При этом речь идёт именно об оценке Москвы. Отсутствие единого европейского переговорщика само по себе не означает, что государства Евросоюза не участвуют в дипломатических консультациях.

Трамп заговорил о большом соглашении

Заявление Кремля прозвучало после недавних переговоров в Брюсселе, в которых участвовали представители США, Украины, НАТО и европейских государств.

Участники обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также возможные принципы будущей системы безопасности в Европе.

Дополнительное внимание к этой теме привлекло заявление президента США Дональда Трампа, сделанное 5 ноября.

Американский лидер сообщил о возможности заключения масштабного соглашения, которое может выйти за рамки урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам Трампа, будущие договорённости могут затронуть всю Европу.

Однако конкретные условия такого соглашения, состав участников и возможные сроки его заключения пока не объявлены.

Кто будет представлять Европу?

Одним из ключевых вопросов будущих переговоров остаётся формат участия европейских государств.

Евросоюз объединяет страны с различными интересами в сфере безопасности, а в обсуждении украинского урегулирования участвуют не только институты ЕС, но и отдельные государства, НАТО и другие международные партнёры.

В Кремле утверждают, что отсутствие единого представителя осложняет подготовку возможных переговоров.

В то же время европейские государства уже участвуют в консультациях с США и Украиной по вопросам гарантий безопасности и послевоенного устройства региона.

Таким образом, Москва признаёт необходимость участия Европы в будущем урегулировании, но одновременно ставит под сомнение её способность выработать единую переговорную позицию.

Пока неясно, приведут ли продолжающиеся дипломатические контакты к согласованию конкретного формата переговоров и какие государства будут в них представлены.