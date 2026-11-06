Массовые сообщения о бомбах в европейских самолётах, аэропортах и редакциях СМИ, вероятно, являются частью скоординированной кампании по нарушению нормальной работы различных служб и организаций. К такому выводу склоняется правительство Ирландии после очередной волны угроз, затронувшей крупнейшие средства массовой информации страны.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на AFP, в пятницу, 6 ноября, ирландская полиция отреагировала на сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в офисах сразу нескольких медиакомпаний.

Под угрозой оказались общественный вещатель RTÉ, телекомпания Virgin Media, радиостанция Newstalk и редакция газеты Irish Independent.

После получения сообщений из зданий эвакуировали людей. Проведённые проверки показали, что угрозы были ложными.

«Похоже на скоординированную кампанию»

Правительство Ирландии считает, что происходящее может быть связано с аналогичными инцидентами, которые в последние дни нарушали работу европейской авиации.

«Пока неизвестно, кто несёт ответственность за эти угрозы — отдельные лица или же речь идёт о централизованных и скоординированных действиях», — говорится в заявлении правительства.

Однако власти обращают внимание на характер и масштабы происходящего.

«Эти угрозы последовали за продолжительными перебоями в работе авиационной отрасли по всей Европе, вызванными аналогичными сообщениями. Представляется вероятным, что речь идёт о скоординированной кампании по созданию помех», — заявило правительство.

Власти подчеркнули, что угрозы, поступившие утром в адрес местных СМИ, являются очень серьёзными.

Почти 30 самолётов оказались под угрозой

В четверг и пятницу в нескольких европейских городах поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 самолётах и нескольких аэропортах.

Угрозы привели к проверкам воздушных судов и инфраструктуры аэропортов, а также к нарушениям обычной работы авиационных служб.

Однако ни в одном из проверенных случаев опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

В Ирландии аналогичные сообщения затронули уже не только транспорт, но и редакции крупнейших средств массовой информации.

К расследованию подключили военных и специалистов по кибербезопасности

Ирландская полиция ведёт расследование совместно с военными, структурами кибербезопасности и авиационными ведомствами страны.

Кроме того, правоохранительные органы взаимодействуют с коллегами из других европейских государств, чтобы установить происхождение угроз и личности их авторов.

«Будет сделано всё возможное, чтобы установить ответственных и привлечь их к ответственности», — заверило правительство Ирландии.

При этом власти пока не называют ни конкретных подозреваемых, ни организации или государства, которые могли бы стоять за рассылкой угроз. Версия о скоординированной кампании остаётся предварительной.