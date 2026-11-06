В Польше продолжается острый конфликт вокруг Конституционного трибунала. Президент Кароль Навроцкий отказывается принимать присягу у пяти судей, избранных парламентом, а противостояние уже затронуло руководство самого суда. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш предложил выход из кризиса — изменить Конституцию и пересмотреть порядок назначения судей.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с инициативой «конституционной перезагрузки», которая, по его замыслу, должна положить конец политическому противостоянию вокруг Конституционного трибунала.

Как сообщает LETA со ссылкой на TVP, лидер Польской крестьянской партии (PSL) предложил внести поправки в Конституцию, предусматривающие переходный механизм назначения судей и последующее изменение системы их отбора.

«Мы подготовили проект поправок к Конституции», — заявил Косиняк-Камыш в четверг.

По словам политика, главная цель инициативы — обеспечить общественное спокойствие, верховенство права и восстановить доверие к Конституционному трибуналу.

Почему возник конфликт?

Политический кризис связан с назначением новых судей Конституционного трибунала. Президент Польши Кароль Навроцкий отказывается принимать присягу у пяти судей, избранных парламентом при поддержке большинства правящих партий.

Противостояние между президентом и правящей коалицией привело к обострению ситуации внутри самого трибунала. В прошлую пятницу одна из пяти избранных судей, Анна Корвин-Пиотровская, на месяц отстранила от должности председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя. После этого, будучи судьей с наибольшим стажем работы, она сама возглавила трибунал.

Конфликт усилил политическую напряженность в стране и вызвал протесты за год до парламентских выборов.

Что означает «конституционная перезагрузка»?

Косиняк-Камыш предлагает найти компромисс между правящей коалицией, президентом Навроцким и национал-консервативной оппозицией. Согласно его инициативе, сначала необходимо назначить новых судей в рамках переходного периода, а затем разработать новую систему отбора членов Конституционного трибунала.

«Мы хотим предложить решение, которое не определяет, кто победит в этом споре, кто прав или кто лучше», — пояснил вице-премьер.

По его словам, речь идет не о победе одной из политических сторон, а о восстановлении доверия к судебному институту.

«Только такая конституциональная перезагрузка может помочь восстановить доверие общества к суду и сохранить общественный порядок», — написал политик в социальной сети X.

Для изменения Конституции не хватает голосов

Несмотря на предложение компромисса, реализовать инициативу будет непросто.

Для внесения поправок в Конституцию Польши необходимо большинство в две трети голосов в нижней палате парламента — Сейме. У правящей коалиции такого большинства нет. Ей не хватает нескольких десятков голосов, поэтому без поддержки оппозиции изменить основной закон страны невозможно.

Таким образом, дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от готовности политических противников договориться.

Конфликт может повлиять на выборы 2027 года

Эксперты считают, что для долгосрочного урегулирования кризиса одних изменений в порядке назначения судей может оказаться недостаточно.

Старший координатор исследований организации Democracy Reporting International Якуб Ярачевский заявил телеканалу TVP World, что потребуется межпартийное соглашение о более масштабных реформах судебной системы. Однако, по его оценке, достичь такой договоренности в условиях политической поляризации будет крайне сложно.

Эксперт прогнозирует, что спор о назначении судей Конституционного трибунала станет одним из главных вопросов парламентских выборов 2027 года.