Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования украинского конфликта может быть достигнуто масштабное соглашение, последствия которого выйдут далеко за пределы Украины и затронут.

Заявление последовало после того, как Дональд Трамп принял в четверг представителя России Кирилла Дмитриева.

«Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали (с Кириллом Дмитриевым). Я просто говорю вам, будет соглашение. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — сказал он.

Как сообщал bb.lv, 5 ноября первая леди США провела в Белом доме встречу, посвященную гуманитарной операции в украинском населенном пункте Алешки. Присутствовали представитель России Кирилл Дмитриев и руководитель парламентской фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию.