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Рубио заговорил о своем будущем после поражения республиканцев: останется ли он с Трампом? 0 192

В мире
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рубио
ФОТО: twitter

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о том, что собирается покинуть администрацию Дональда Трампа после промежуточных выборов. По его словам, он намерен работать с президентом до конца его срока. При этом Рубио отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года, хотя его называют одним из потенциальных преемников Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не собирается уходить из администрации президента Дональда Трампа, несмотря на появившиеся в американских СМИ сообщения о возможной отставке.

Как сообщает LETA со ссылкой на AFP, в интервью The New York Times Рубио подчеркнул, что с самого начала рассчитывал оставаться в команде Трампа до завершения его президентского срока.

«В мои планы всегда входило» работать на президента до конца его полномочий, заявил госсекретарь.

Рубио, который одновременно исполняет обязанности советника президента по национальной безопасности, выступил с опровержением после публикаций о возможных кадровых изменениях в Белом доме на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Откуда появились слухи об отставке?

В четверг агентство Bloomberg News сообщило, что Рубио якобы рассматривает возможность покинуть администрацию Трампа. По данным агентства, госсекретарь обсуждал свою возможную отставку с представителями Белого дома, однако его попросили остаться на посту.

Сам Рубио заявил, что подобные сообщения стали для него неожиданностью.

«Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи», — сказал он The New York Times.

Помощник госсекретаря по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон также категорически отверг информацию Bloomberg, назвав публикацию «полностью выдуманной».

Рубио готовится к президентским выборам 2028 года?

На фоне разговоров о возможной отставке американские СМИ вновь обратили внимание на политическое будущее госсекретаря. Рубио рассматривается политическими обозревателями как один из возможных претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Всего за несколько дней до промежуточных выборов он, что для него нехарактерно, сопровождал Трампа на предвыборном мероприятии. Более того, Рубио ненадолго поднялся на трибуну и выступил перед собравшимися.

Это привлекло дополнительное внимание к его возможным политическим планам. Однако в интервью The New York Times госсекретарь отказался обсуждать президентскую кампанию 2028 года, заявив, что больше не намерен говорить на эту тему.

В Госдепартаменте отвергли сообщения о президентских амбициях

Новостной портал The Independent ранее сообщил, что Рубио якобы собирается бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2028 году.

Дилан Джонсон назвал эту информацию «совершенно необоснованными фейковыми новостями».

При этом сам Рубио ранее заявлял, что готов поддержать действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост главы государства. Вэнса также называют одним из возможных кандидатов от республиканцев на следующих президентских выборах.

Таким образом, Рубио публично подтвердил намерение продолжать работу в администрации Трампа, но вопрос о его дальнейшей политической карьере остается открытым.

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#Дональд Трамп #национальная безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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