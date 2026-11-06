Европейские страны выступили против попыток США пересмотреть систему безопасности континента в рамках возможного мирного соглашения по Украине.

Президент Дональд Трамп анонсировал «очень большое» соглашение с Россией, которое может затронуть всю Европу. Однако в Брюсселе, Варшаве и Киеве предупреждают: судьбу европейской безопасности нельзя решать за спиной самих европейцев, а Украина должна стать полноценной частью существующей системы безопасности ЕС и НАТО.

Как сообщает Euronews, дипломатические разногласия возникли после заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных в четверг, 5 ноября, после встречи в Белом доме с представителем российского президента Кириллом Дмитриевым.

Американский лидер заявил, что рассчитывает на заключение масштабного соглашения с Москвой, которое будет касаться не только прекращения войны в Украине.

«Это будет очень большое соглашение. Оно будет касаться не только Украины, и я даже могу сказать, что оно может затронуть всю Европу», — заявил Трамп.

По его словам, речь идёт о договорённости, результатами которой все останутся довольны. При этом подробностей предполагаемого соглашения президент США не раскрыл.

Вашингтон хочет изменить систему европейской безопасности

Зять американского президента и его специальный представитель Джаред Кушнер сообщил, что США работают над более широкой архитектурой европейской безопасности, которая должна создать условия для прочного мира.

На этой неделе американские представители провели в Брюсселе двухдневные консультации с представителями Украины, НАТО, Евросоюза и ведущих европейских государств.

Обсуждались гарантии безопасности для Украины, предотвращение новых вооружённых конфликтов и возможные механизмы обеспечения стабильности на европейском континенте.

Кушнер пояснил, что Вашингтон намерен разработать практические договорённости, учитывающие интересы безопасности всех сторон.

Однако сама идея обсуждать новую систему безопасности Европы в рамках переговоров с Россией вызвала обеспокоенность европейских союзников США.

Кая Каллас: «У Путина нет права вето»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая в пятницу, 6 ноября, на пресс-конференции в Варшаве, заявила, что существующая система европейской безопасности не нуждается в пересмотре по требованию Москвы.

«У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Проблема заключается в том, что Россия постоянно нарушает договоры, на которых она основана. НАТО не представляло угрозы для России ни в 2021 году, ни сейчас. У Путина нет права вето в вопросах европейской безопасности», — подчеркнула Каллас.

Она также потребовала, чтобы Украина была полностью включена в существующую европейскую систему безопасности.

«У нас уже есть архитектура европейской безопасности. НАТО и Европейский союз играют в ней свои роли. Мы должны обеспечить интеграцию Украины в эту архитектуру», — заявила глава дипломатии ЕС.

Как передаёт Reuters, Каллас подчеркнула, что Россия не может определять, какие государства вправе участвовать в европейских структурах безопасности.

При этом глава европейской дипломатии настаивает, что Евросоюз должен непосредственно участвовать в подготовке любого мирного соглашения по Украине.

По её словам, без участия ЕС реализация подобных договорённостей будет невозможна.

Каллас также потребовала прекращения российских диверсионных действий против европейских государств.

Польша: нельзя договариваться за спиной Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал позицию главы европейской дипломатии.

«Договорённости о будущем Украины и Европы, достигнутые за нашей спиной, были бы не только неразумными — они просто невозможны», — заявил польский министр.

Варшава особенно обеспокоена перспективой переговоров, в ходе которых Россия могла бы попытаться добиться ограничений военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Накануне Сикорский также предупредил, что страны Восточной Европы и Скандинавии не должны оказаться исключёнными из обсуждения вопросов, непосредственно затрагивающих их безопасность.

По информации Euronews, польский министр напомнил, что Финляндия, Норвегия, страны Балтии и Польша непосредственно граничат с Россией, а потому их позиция должна учитываться при любых переговорах о будущем европейской безопасности.

Чего добивается Россия

Европейские опасения связаны в том числе с требованиями, которые Москва выдвигала ещё до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В декабре 2021 года Россия потребовала от НАТО пересмотреть принципы европейской безопасности, включая ограничения на дальнейшее расширение альянса и его военное присутствие в странах, вступивших в НАТО после 1997 года.

Эти предложения были отвергнуты западными государствами.

В европейских столицах опасаются, что в рамках нового мирного соглашения Москва может вновь попытаться добиться признания особой сферы влияния в Восточной Европе.

При этом американская сторона заявляет, что будущие договорённости должны уважать суверенитет государств и их право самостоятельно выбирать союзы.

Решающее обсуждение — на следующей неделе

Новый этап переговоров между представителями США, Украины и России ожидается на следующей неделе в Абу-Даби.

Вашингтон рассчитывает добиться продвижения в вопросах прекращения войны и формирования долгосрочных гарантий безопасности.

Кушнер заверил европейских партнёров, что США намерены продолжать консультации с ними, а при достижении прогресса перейти к более широкому многостороннему формату переговоров с непосредственным участием Европы.

Однако принципиальные разногласия сохраняются. США стремятся найти общую формулу соглашения, Украина требует надёжных гарантий против повторной российской агрессии, а европейские государства выступают против любых решений, которые могли бы ослабить НАТО или ограничить суверенитет его участников.

Пока европейские лидеры дают понять, что не намерены соглашаться на пересмотр существующего порядка без своего участия. И, как подчеркнула Кая Каллас, российский президент не обладает правом вето в вопросах безопасности Европы.