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В Турции мужчина с дробовиком убил восемь человек в трех деревнях: подозреваемый задержан 0 10

В мире
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина

Некоторые турецкие СМИ сообщают, что предполагаемый убийца, 28-летний Ариф Сефа О., был задержан. Мотив массового убийства пока неизвестен.

ФОТО: twitter

На западе Турции вооруженный дробовиком мужчина, по данным властей, убил восемь человек в трех деревнях провинции Афьонкарахисар. Еще один человек получил ранения. Подозреваемого задержали в соседней провинции Эскишехир. Мотив преступления пока неизвестен.

В Турции произошла серия вооруженных нападений, жертвами которых стали восемь человек. В четверг, 5 ноября, мужчина с дробовиком открыл стрельбу в трех деревнях провинции Афьонкарахисар на западе страны.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Associated Press, в результате нападений восемь человек погибли, еще один получил ранения.

Стрельба произошла в трех деревнях

По информации турецкого государственного информационного агентства Anadolu, нападения произошли в нескольких населенных пунктах.

В деревне Аязини были обнаружены тела трех погибших. Еще три человека были застрелены в соседней деревне Кыйыр. В деревне Юкарытандыр ранения получили две женщины. Обеих доставили в больницу, однако спасти их не удалось — позднее они скончались.

Таким образом, общее число погибших достигло восьми человек.

Кроме того, сообщается об одном раненом.

Подозреваемого задержали в другой провинции

После серии нападений полиция начала поиски вооруженного мужчины. Позднее подозреваемого удалось задержать в провинции Эскишехир, сообщила администрация губернатора.

Подробности задержания и сведения о личности предполагаемого преступника пока не приводятся.

Причины нападения остаются неизвестными

Мотив серии убийств пока не установлен. Власти не сообщили, были ли погибшие знакомы с подозреваемым и существовала ли между ними какая-либо связь.

Также пока неизвестно, почему нападения произошли именно в этих трех деревнях.

Некоторые турецкие СМИ сообщают, что предполагаемый убийца - 28-летний Ариф Сефа О.. Мотив массового убийства пока неизвестен. Мужчина проживал в деревне Бозююк и зарабатывал на жизнь сельским хозяйством. У него есть ребенок и он развелся со своей женой около двух лет назад.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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#полиция #Турция #стрельба #новости #задержание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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