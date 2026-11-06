Федеральный суд США временно запретил администрации президента Дональда Трампа начинать строительство 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне. Решение принято всего через несколько часов после одобрения проекта специальной комиссией. Против строительства выступили ветераны и представители властей, обеспокоенные расположением сооружения рядом с Арлингтонским национальным кладбищем.

Один из самых масштабных архитектурных проектов президента США Дональда Трампа столкнулся с судебным препятствием. Федеральная судья Таня Чуткан постановила временно запретить администрации начинать строительство гигантской триумфальной арки в американской столице.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, запрет будет действовать в течение двух недель, пока суд рассматривает возражения относительно законности проекта.

С исками о приостановке строительства обратились несколько ветеранов, а также генеральные прокуроры Вашингтона и штата Вирджиния.

Проект одобрили, но через несколько часов вмешался суд

В четверг утром Национальная комиссия по планированию столицы (NCPC) одобрила строительство триумфальной арки восемью голосами против четырех. Решение было принято несмотря на серьезные возражения против проекта.

Четверо членов комиссии, голосовавших против, предлагали отложить рассмотрение вопроса. Они указывали, что Конгресс США еще не выделил финансирование на строительство, а юридические вопросы остаются нерешенными.

Кроме того, возникли вопросы относительно заявлений министра обороны Пита Хегсета о предполагаемом военном использовании сооружения.

Однако большинство комиссии, состоящее из союзников Трампа, отказалось переносить решение.

После одобрения проекта администрация президента объявила о намерении немедленно приступить к строительным работам.

Вскоре после этого федеральный суд ввел временный запрет.

Арка будет выше знаменитого парижского монумента

Главные споры вызывает место строительства будущей арки. Сооружение высотой 76 метров планируется возвести рядом с Арлингтонским национальным кладбищем — одним из важнейших военных мемориальных комплексов США, где похоронены сотни тысяч американских военнослужащих.

Источником вдохновения для проекта послужила знаменитая Триумфальная арка в Париже. Однако американский монумент должен значительно превзойти французский по высоте.

Для сравнения, высота парижской Триумфальной арки составляет около 50 метров, тогда как проект Трампа предусматривает сооружение высотой 76 метров. Таким образом, новая арка окажется примерно в полтора раза выше своего французского прототипа. Более того, она будет возвышаться над Мемориалом Линкольна, расположенным на противоположном берегу реки Потомак.

Именно масштаб сооружения и его близость к историческим памятникам стали одними из основных причин критики проекта.

Трамп намерен изменить архитектурный облик Вашингтона

Триумфальная арка — лишь один из нескольких масштабных проектов, инициированных президентом США для изменения облика американской столицы. Среди других инициатив — строительство нового бального зала в Белом доме, ради которого Трамп распорядился снести целое крыло президентской резиденции.

Также в планах администрации значатся повторная реконструкция отражающего бассейна на Национальной аллее и восстановление исторического поля для гольфа East Potomac Golf Links. Последний проект предполагает вырубку сотен деревьев.

Ряд этих инициатив уже столкнулся с юридическими препятствиями и общественной критикой.

Что будет с триумфальной аркой дальше?

Пока строительство не отменено окончательно. Решение федеральной судьи предусматривает лишь двухнедельный запрет на начало работ, необходимый для рассмотрения юридических возражений.

Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от судебного разбирательства, включая вопросы законности строительства и полномочий администрации.

Таким образом, несмотря на одобрение Национальной комиссии по планированию столицы, приступить к возведению монумента администрация Трампа пока не сможет.