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Эстонцы парадом отметят День победы под Цесисом 0 342

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
BNS
Изображение к статье: Эстонские военные на параде
ФОТО: BB.LV/AI

По словам специалиста отдела стратегических коммуникаций Кайтселийта (Союза обороны) Танеля Рютмана, место проведения парада в честь Дня Победы по традиции предлагает президент, а организацией занимается Кайтселийт. В этот раз выбор пал на город Пылва.

В 1992 году торжественное построение военнослужащих состоялось в саду Кадриоргского дворца. В 1993 году торжественное построение Сил обороны Эстонии прошло сначала в Таллинне, где были освящены и вручены знамена воинским частям. В Тарту подразделения Сил обороны выстроились на Ратушной площади.

В 1994 году парад снова прошел в Тарту, затем в Пярну, Нарве, Выру, Вильянди, Валге, Хаапсалу, Пярну, Пылве, Йыхви, Раквере, Пайде, на Сааремаа в виде морского парада, в Рапле, Таллинне, Йыгева, Вильянди, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Валге, Кярдле, Выру, Раквере, Таллинне и Тарту. В 2020 году парад был отменен из-за эпидемии коронавируса, но в следующем году он снова состоялся в Пайде, в 2022 году — в Курессааре, а в 2023 году — в Вильянди. В 2024 году жители Эстонии могли насладиться парадом в честь Дня Победы в Нарве, в прошлом году — в Пярну, а этим летом — в Рапле.

День Победы — государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется победа эстонских войск над ландесвером в битве под Вынну (Цесисом) 23 июня 1919 года.

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#история #Эстония #день победы #парад #праздники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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