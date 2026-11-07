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Кличко назвал критику Зеленским властей Киева «манипуляцией» и «ложью» 0 216

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Кличко и Зеленский
ФОТО: BB.LV/AI

Президент Украины раскритиковал киевские власти в связи с отключениями воды и электричества. Мэр Киева в ответ обвинил правительство в том, что оно "не помогает" столице и "фактически уничтожает" ее.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 ноября, раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко в связи с длительными отключениями воды и электричества, вызванных атаками России. "На городском уровне подготовка провалена", - заявил президент. "Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", - сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что правительство обсудило с представителями энергетических компаний "необходимость привлечь дополнительные бригады и ускорить восстановление" инфраструктуры.

Кличко ответил Зеленскому

Спустя несколько часов после публикации украинского лидера мэр Киева ответил на высказанную в его адрес критику. "Как столица … должна была предотвратить "российскую спецоперацию против украинской энергетики? На каких совещаниях и с кем обсуждают подготовку и усилия Киева, не приглашая на них представителей столичных властей?", - спрашивает Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко также задал вопрос, "в курсе ли президент" того, что в Украине "единственная энергосистема (взаимосвязанная, то есть)": "И когда ее разносят по всей стране, не может где-то сиять, а где-то Кличко все погасил".

"Мантра центральной власти, что Киев - самый плохой, постоянные манипуляции, ложь - плохая история", - заявил столичный мэр, добавив, что центральная власть "в попытке избавиться от Кличко … и не помогая столице" фактически "уничтожает Киев".

Зеленский: ВСУ будут помогать ликвидировать последствия ударов РФ

В вечернем обращении 6 ноября украинский лидер сообщил, что ответом на усиление атак РФ станет привлечение большего числа ремонтных бригад, а также помощь Вооруженных сил страны в ликвидации последствий этих атак.

"Российская тактика - в уничтожении электросетей, трансформаторов, распределительных устройств. Именно поэтому даже при достаточном генерировании в части регионов, к сожалению, сохраняется дефицит. Это решается ремонтами, и важна скорость", - заявил Зеленский.

РФ осенью усилила удары по энергоинфраструктуре Украины

В последние недели российская армия усилила удары ракетами и БПЛА по энергетической инфраструктуре Украины. Миллионы украинцев вынуждены жить в условиях осенних холодов без отопления, а также сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии и воды.

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#Украина #Зеленский #энергетика #кличко #инфраструктура #Киев #ВСУ #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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