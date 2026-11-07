Москва объявила состав делегации, которая должна принять участие в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Помимо дипломатов, в неё войдут руководитель российской военной разведки Игорь Костюков и представители Генерального штаба. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Кремль, в переговорах также примет участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Встреча в столице Объединённых Арабских Эмиратов должна стать первым раундом переговоров в таком формате с февраля.

Кто представит Россию

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, ранее уже участвовавший в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Сергей Рябков представляет дипломатическое руководство России и занимается вопросами отношений с США, международной безопасности и контроля над вооружениями.

Игорь Костюков возглавляет Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, известное как ГРУ.

В опубликованном списке названы ещё два участника российской делегации — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и высокопоставленный офицер Генштаба Юрий Жигарловский.

Таким образом, российская сторона намерена быть представленной как на дипломатическом, так и на военном уровне.

Подготовку обсуждали с Путиным

По информации Reuters, 6 ноября представители российской делегации обсуждали подготовку к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Переговоры запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

Ожидается участие представителей трёх сторон — России, США и Украины.

При этом сам факт подготовки встречи пока не позволяет судить о перспективах достижения договорённостей. Конкретные результаты будут зависеть от позиций участников и хода переговоров.