Москва объявила состав делегации, которая должна принять участие в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Помимо дипломатов, в неё войдут руководитель российской военной разведки Игорь Костюков и представители Генерального штаба. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Кремль, в переговорах также примет участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Встреча в столице Объединённых Арабских Эмиратов должна стать первым раундом переговоров в таком формате с февраля.
Кто представит Россию
Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, ранее уже участвовавший в переговорах по урегулированию войны в Украине.
Сергей Рябков представляет дипломатическое руководство России и занимается вопросами отношений с США, международной безопасности и контроля над вооружениями.
Игорь Костюков возглавляет Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, известное как ГРУ.
В опубликованном списке названы ещё два участника российской делегации — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и высокопоставленный офицер Генштаба Юрий Жигарловский.
Таким образом, российская сторона намерена быть представленной как на дипломатическом, так и на военном уровне.
Подготовку обсуждали с Путиным
По информации Reuters, 6 ноября представители российской делегации обсуждали подготовку к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Переговоры запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби.
Ожидается участие представителей трёх сторон — России, США и Украины.
При этом сам факт подготовки встречи пока не позволяет судить о перспективах достижения договорённостей. Конкретные результаты будут зависеть от позиций участников и хода переговоров.
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