Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Москва раскрыла карты: кто отправится на переговоры с США и Украиной в Абу-Даби 0 264

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговоры в Абу-Даби

Москва объявила состав делегации, которая должна принять участие в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Помимо дипломатов, в неё войдут руководитель российской военной разведки Игорь Костюков и представители Генерального штаба. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Кремль, в переговорах также примет участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Встреча в столице Объединённых Арабских Эмиратов должна стать первым раундом переговоров в таком формате с февраля.

Кто представит Россию

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, ранее уже участвовавший в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Сергей Рябков представляет дипломатическое руководство России и занимается вопросами отношений с США, международной безопасности и контроля над вооружениями.

Игорь Костюков возглавляет Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, известное как ГРУ.

В опубликованном списке названы ещё два участника российской делегации — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и высокопоставленный офицер Генштаба Юрий Жигарловский.

Таким образом, российская сторона намерена быть представленной как на дипломатическом, так и на военном уровне.

Подготовку обсуждали с Путиным

По информации Reuters, 6 ноября представители российской делегации обсуждали подготовку к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Переговоры запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

Ожидается участие представителей трёх сторон — России, США и Украины.

При этом сам факт подготовки встречи пока не позволяет судить о перспективах достижения договорённостей. Конкретные результаты будут зависеть от позиций участников и хода переговоров.

×
#США #Украина #Москва #переговоры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эстонские военные на параде
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Изображение к статье: Кличко и Зеленский
Изображение к статье: армия США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зеленский
В мире
2
Изображение к статье: Кремль
В мире
4
Изображение к статье: Переговоры Украины с Россией
В мире
1
Изображение к статье: капитолий
Политика
1
Изображение к статье: Первая леди США Мелания Трамп.
В мире
2
Изображение к статье: Владимир Зеленский и Илон Маск Иконка видео
В мире
4
Изображение к статье: Зеленский
В мире
2
Изображение к статье: Кремль
В мире
4
Изображение к статье: Переговоры Украины с Россией
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео