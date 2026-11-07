Со вторника по четверг в Каунасе прошла встреча представителей охотничьих организаций Эстонии, Латвии и Литвы, на которой обсуждались общие для стран Балтии проблемы в сфере охоты и возможности сотрудничества, сообщает Эстонское общество охотников (EJS).

Встреча, в которой также принял участие исполнительный директор Европейской федерации охотничьих ассоциаций (FACE) Дэвид Скаллан, началась во вторник с празднования Дня святого Губерта, покровителя охотников. Для литовских охотников это важный день, укрепляющий охотничьи традиции и единство сообщества, а также подчеркивающий ценность сохранения природы и этичной охоты.

В среду состоялся основной рабочий день в лаборатории охотничьих исследований Литовского сельскохозяйственного университета. Перед семинаром участники посетили Каунасский зоологический музей имени Тадаса Иванаускаса, основанный в 1919 году. В музее можно ознакомиться с более чем 14 000 экспонатов, включая чучела животных, скелеты, коллекции насекомых и бабочек. В музее также имеется зал охотничьих трофеев.

На семинаре обсуждались проблемы, связанные с медведями в Эстонии и Латвии, вопросы представления интересов охотников, постановление Европейского союза о восстановлении природы, а также стратегические направления деятельности FACE. Кроме того, участники сравнили системы электронных охотничьих документов трех стран, модели управления охотничьими организациями и нововведения в законодательстве, а также обменялись опытом реализации национальных проектов и проектов Европейского союза.

В четверг участники посетили природную тропу Чепкеляй и зубровый питомник Стегаляй в Варенском районе.

Представитель латвийских охотников Линда Домбровска рассказала о ситуации с бурыми медведями в Латвии. По данным Латвийского государственного научно-исследовательского института леса Silava, в прошлом году численность медведей в стране оценивалась примерно в 190 особей. За пять лет этот показатель почти удвоился.

С ростом популяции медведей участились и встречи людей с этими животными. Охотники сталкиваются с медведями на охоте, и уже были случаи, когда звери наносили материальный ущерб или представляли угрозу для людей. В Латвии медведь является строго охраняемым видом, и для отстрела проблемной особи требуется специальное разрешение. В докладе была отмечена проблема, когда медведь, нанесший ущерб, перемещается в другой район, а выданное разрешение привязано к конкретной особи и инциденту. В качестве важного вопроса была также поднята юридическая ответственность охотников при регулировании численности проблемных медведей.

Представители литовских охотников рассказали о распространении и мониторинге медведей. В настоящее время в Литве, по оценкам, обитает от пяти до шести медведей, однако количество наблюдений за ними в последние годы заметно возросло. В прошлом году было зафиксировано 65 наблюдений, а на момент встречи в этом году — уже 34. При этом подчеркивается, что число наблюдений не равно числу особей.

В Литве создана общедоступная карта наблюдений за медведями meskos.lt, которую менее чем за два с половиной года посетили почти три миллиона раз. Это свидетельствует о высоком интересе общественности к распространению медведей и связанным с ними вопросам безопасности.

В докладе также напомнили о случае с медведем, который в июне прошлого года забрел в Вильнюс. Власти сначала решили застрелить зверя, но охотники отказались это делать. После общественного резонанса решение отменили, и медведь самостоятельно покинул город. В Литве также планируется научное исследование медведей с помощью GPS-трекеров, чтобы получить более точную информацию об их маршрутах, среде обитания и особенностях питания.