У НАТО разработан план действий на случай нападения России, и высший военный командующий альянса обещает, что первоначальный удар будет остановлен. Однако вопрос, который особенно важен для Латвии и остальных стран Балтии, оказывается более сложным: будут ли американские военнослужащие в такой ситуации наверняка сражаться вместе с европейскими союзниками? Как сообщает Reuters, на этот вопрос верховный командующий НАТО не дал однозначной гарантии.

Генерал ВВС США и верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности пояснил, что у альянса есть конкретный военный план.

«Моя теория победы проста», — сказал генерал. По его словам, НАТО сначала заблокирует первоначальное нападение, затем не допустит дальнейшего продвижения противника и при необходимости уничтожит силы противника и систему ведения войны.

Военные возможности НАТО по-прежнему в значительной степени зависят от США, особенно в таких сферах, как военно-воздушные силы, удары большой дальности и другие возможности ведения войны высокой интенсивности. Именно поэтому политическая позиция Вашингтона столь важна для стран на восточном фланге НАТО.

На прямой вопрос ясного «да» не последовало

Особенно показательный момент на Варшавском форуме наступил, когда Гринкевича прямо спросили, будут ли боевые подразделения США в случае вторжения России наверняка сражаться вместе с европейскими силами НАТО.

«В конечном счёте это политическое решение о том, кто и где размещает войска», — ответил генерал.

В то же время он подчеркнул, что силы США в настоящее время размещены по всему восточному флангу НАТО.

Этот нюанс важен для стран Балтии. Статья 5 НАТО предусматривает коллективную оборону, однако конкретный военный вклад и то, какие силы направляются в конкретную страну, зависят также от политических решений союзников.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер тем временем на этой неделе на Берлинской конференции по безопасности попытался снизить обеспокоенность. Он указал, что внешняя политика США после промежуточных выборов в Конгресс не изменилась и Вашингтон по-прежнему привержен соблюдению всего договора НАТО, включая статью 5 о коллективной обороне.

Перемещение американских военнослужащих в Балтии уже вызвало тревогу

Reuters отмечает, что незадолго до саммита НАТО в Анкаре США тихо вывели несколько боевых подразделений из наиболее уязвимых стран Балтии. Это вызвало тревогу в альянсе.

Позже последовали более успокаивающие сигналы — было объявлено, что две американские вооружённые части проведут зиму в Литве, а американское танковое подразделение вернётся на восток Эстонии.

В то же время Reuters подчёркивает, что в настоящее время нет разведывательной информации, свидетельствующей о неизбежном конвенциональном нападении России на НАТО.

Тем не менее европейские официальные лица говорят о всё более интенсивной гибридной угрозе — кибератаках, саботаже и проникновении дронов или других летательных аппаратов в воздушное пространство восточного фланга НАТО. Латвия также на этой неделе сообщила о двух дронах, оказавшихся в воздушном пространстве Латвии; один из них, по первоначальной оценке латвийских военных, мог быть дроном российского типа «Герань».

«Мы знаем, что нам нужно делать»

Гринкевич признаёт, что жители альянса обеспокоены нынешней ситуацией в сфере безопасности, однако подчёркивает, что НАТО знает, как действовать.

«Я хочу заверить один миллиард жителей нашего альянса, что мы с этим справимся. Мы знаем, что нам нужно делать. Нам всем придётся работать вместе, но мы с этим справимся», — сказал командующий НАТО.

В то же время анализ Reuters показывает, что на безопасность Балтии влияют не только военные планы, но и политика в Вашингтоне, Париже и Берлине. Европейские страны всё больше инвестируют в собственные оборонные возможности, чтобы снизить зависимость от США, однако до конца десятилетия несколько важных возможностей НАТО по-прежнему в значительной степени будут зависеть от американской поддержки.