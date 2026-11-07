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Раннее ослабление полярного вихря повышает риск холодной зимы в Европе 0 131

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
Euronews
Изображение к статье: Рига зимой
ФОТО: LETA

Метеорологи предупреждают, что беспрецедентное раннее нарушение полярного вихря может повысить риск холодных волн по всему Северному полушарию, хотя его влияние на предстоящую зиму остаётся неопределённым.

Метеорологи наблюдают за необычно ранним ослаблением полярного вихря, обширной циркуляцией холодного воздуха над Арктикой, что повышает вероятность более холодной погоды в ближайшие недели в отдельных районах Европы, Северной Америки и Азии.

Это нарушение может повысить вероятность холодных периодов в северной и центральной Европе, включая части Скандинавии, Британские острова, Германию и Польшу.

Обычно это явление усиливается в течение осени, достигает пика примерно в январе, а затем постепенно ослабевает к концу зимы. Крупные нарушения, которые могут позволить арктическому воздуху продвинуться дальше на юг, как правило, происходят между январем и мартом.

В этом году, однако, ученые зафиксировали признаки нарушения уже в ноябре, что является беспрецедентным событием в современной метеорологической истории наблюдений.

Профессор Эндрю Чарлтон-Перес, метеоролог из Рединского университета, заявил в опубликованном университетом экспертном комментарии (источник на английском языке), что ученые никогда ранее не наблюдали столь раннего за сезон внезапного стратосферного потепления.

Полярный вихрь представляет собой большую область пониженного давления и чрезвычайно холодного воздуха, циркулирующего высоко над Арктикой. Когда он ослабевает или смещается, струйное течение может искажаться, что потенциально позволяет холодному арктическому воздуху проникать в более низкие широты.

Ученые оценивают возможное влияние на зимнюю погоду Его воздействие может проявляться в течение нескольких недель, пока оно не достигнет нижних слоев атмосферы, где формируются погодные системы, а итоговый эффект зависит от расположения областей высокого и низкого давления.

Ученые также изучают возможное влияние сильного явления Эль-Ниньо, развивающегося в Тихом океане, которое может изменять атмосферную циркуляцию и способствовать нарушениям в работе полярного вихря.

Изменение климата также рассматривается как возможный фактор, влияющий на некоторые задействованные атмосферные процессы, хотя прямой связи с текущим исключительно ранним нарушением пока не установлено.

Пока что метеорологи продолжают следить за развитием ситуации, и ожидается, что в ближайшие недели станет понятнее, приведет ли это нарушение к существенным изменениям зимней погоды в Северном полушарии.

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#климат #погода #арктика #изменение климата
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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