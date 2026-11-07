Если хотите увидеть, в каком состоянии Нью-Йорк пребывал ровно 400 лет назад, когда голландский купец Питер Миньойт совершил самую выгодную в истории риелторства сделку по покупке Манхэттена, — отправляйтесь в заказник Инвуд-Хилл-парк. Там ничего с доколумбовых времён не поменялось.

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И, осмотрев берег знаковой речки Гарлем, садитесь в сабвей с буковкой А. Вам предстоит путь в 50 км — до конечной Фар-Рокавей, где уже окрестности аэропорта Дж. Ф. Кеннеди и ходит эстакадный AirTrain.

Путешествие в Ливонию за три доллара

Всякий раз, прикладывая латвийскую банковскую карту к валидатору на входе в метро, я получал мелодичный «брыньк» — очередные 2,73 евро списаны со счёта. Трёхдолларовый проезд за полсотни километров, согласитесь, это по-божески, особливо если учесть 17-долларовый почасовой тариф нью-йоркской минималки. Это, в свою очередь, при восьмичасовом рабочем дне и пятидневной неделе — на руки 2250–2500 долларов в месяц. Но если вы решили сделаться ударником капиталистического труда, то, конечно, можно подписаться на сверхурочные с оплатой по коэффициенту 1,5.

Дома Гарлема. (Фото автора)

Однако, судя по обилию всевозможных половозрелых размалёванных девиц и фриков, ну типа вот этого, во всём розовом и с татуажем на смуглом лице непонятной расовой принадлежности, — отнюдь не все ньюйоркцы горят желанием вкалывать на строительстве национального ВВП. Лучше кататься под землёй.

Бюро экономического анализа «имперского штата» (официальное прозвище — отсюда и небоскрёб Empire State Building!) извещает: на 4% возросла экономика Нью-Йоркщины за II квартал 2026 года. Но мы ещё посмотрим, поможет ли это рыжему Дэдди (Папочке, Батяне) в ходе ноябрьских выборов.

Пути над станцией «Брайтон-Бич» — им 148 лет. (Фото автора)

К слову, при таких высоких показателях вагончики подземки могли бы быть давно поменяны. Самый олдовый на сегодня вагон типа R62 выпускался более 40 лет назад на японском заводе Kawasaki. Сугубо минималистический дизайн: корпус из блестящей нержавейки, внутри — пластик. Базируется в метродепо, на секундочку, Ливония! Под таким же именем в боро — районе — Бруклин имеются и станция сабвея (линии, понятное дело, L), и Ливония-авеню, и даже небольшой Ливония-парк. Уважение!

Смешались в кучу кони, люди

«Не гуляют здесь по паркам люди ночью никогда», — жизнерадостно орал таксист-эмигрант. «Небоскрёбы» Вилли Токарева были написаны в 1974 году, через пару лет появилась рукопись «Это я — Эдичка». Криминальный, маргинальный Нью-Йорк представлялся в этих произведениях, и потому в первый свой приезд в Город Большого Яблока (он же — Жёлтого Дьявола) в 2008 году я Централ-парк как-то больше бочком, бочком обходил.

Ну а сейчас остановился фактически в сотне метров от каменной ограды — и изрядно маршрутов строил через этот грандиозный зелёный прямоугольник размером 4000 на 800 метров. Именно геометрическая правильность Централ-парка отличает его от многих европейских родственников. Хотя порой внутри кажется, что ты где-то в старой доброй Англии. Все эти тенистые лужайки, речушки и пруды очень романтично сочетаются с садовыми скульптурами различных знаменитых, преимущественно англосаксонских, деятелей.

Озерцо Централ-парка. (Фото автора)

Журчат, значится, водопады. Но разбитый на месте трухлявых домиков бедноты около 170 лет назад Централ-парк, тем не менее, является абсолютным артефактом градостроительства — природного тут ничего нет. Всё искусственное — и скалы, создающие перепады высот, и сама живительная влага, подаваемая городским водоканалом. Водоплавающие птицы и белки, конечно, всамделишные — хотя, может, и они получают оклад в орешках и зёрнышках.

Зелёные лёгкие Манхэттена, однако, будут поменьше Межапарка — а уж зоопарк в Централ-парке совсем компактен. Зато в нём куда больше порядка, и за свою тридцатку получишь полную иллюзию погружения в животный мир.

Особливо мне понравились малые сестрички гризли (через бронестекло, разумеется) и горделивый венценосный голубь, коего можно было погладить, настолько он привык к людям. Ну, тюлень он и в Нью-Йорке тюлень, местный житель бухты.

Вот ещё что — выгуливают в изобилии в этом зоо деток с особыми потребностями. Ставший мэром с Нового года демократ, рэпер и шиит, уроженец Кампалы, столицы Уганды, 35-летний Зохран Мамдани держит курс на инклюзивность!

В связи с новейшим трендом было, в частности, признано неправильным эксплуатировать лошадок для перевозки туристов. Минувшим летом официальная температура в Нью-Йорке подбиралась к 38 градусам Цельсия, а отражённые от стекла и бетона тепловые потоки в сочетании с влажностью выдавали эквивалент +46. В данной атмосфере некоторые парнокопытные попросту валились замертво, а иные взбешённо несли двуногих эксплуататоров. Так выпал из фаэтона и разбился насмерть турист из братской градоначальнику Индии, после чего были сделаны оргвыводы, и с 2027 года покатушки прикроют. По итогам останутся без работы сотни две возниц и конюхов, альтернатива им не предлагается.

Ориентирование по небоскрёбам

Централ-парк — место ныне настолько спокойное, что там даже пикники на траве запрещены — всё только на официальных скамеечках. Цены на фастфуд в округе, соответственно, не так чтобы гуманные — пользуются бизнесмены повышенным спросом.

Ваш автор пересекал культовую лесополосу много раз, под всевозможными углами, однажды даже заблудился — и понять, где же Пятая авеню, смог только, когда вышел на более-менее открытое пространство и определил: так, впереди небоскрёбы Даунтауна, справа — фешенебельный образчик стиля модерн «Дакота», где застрелили Джона Леннона, — выходит, мне налево. В следующие разы уже не мудрствовал и вместе с машинами и автобусами пересекал парк с востока на запад по одной из нескольких дорог, разрезающих его.

Собор Святого Патрика построен в 1878 году. (Фото автора)

И обратил внимание на заброшенные домики, видимо, обслуги парка. Когда ж их построили? Видать по архитектуре, в 1870-е годы. Пропадает такая недвижимость! А вот Арсенал 1850-х годов был интегрирован в парковый ансамбль. Высится эдакой мрачной громадой. Хотя по военной части Нью-Йорку он не помог ни разу.

Музейная миля и полмиллиарда USD на стеночке

Все три главных художественных собрания Нью-Йорка — Музей современного искусства (MoMA), Метрополитен, Гуггенхайм — располагаются вдоль оси Пятой авеню, и расстояние между ними составляет примерно 3 км. В потенциале, конечно, можно нанизать всю Музейную милю на один день, как шашлык, — но я решил цедить впечатления каждодневно. Тем паче что уже сам выход к каждому святилищу арта — это приключение.

Во время первого похода в Метрополитен, располагавшийся ближе всего к месту моего пребывания, я буквально залип на искусстве тех стран, которые мы в нашем культурном евроцентризме, что называется, не проходили. Золотые маски доколумбовой Мезоамерики; идолы островов Тихого океана; роскошные ковры, филигранное серебро и картины (да-да, ислам не помеха!) Ирана.

Нью-йоркские музеи искусства тем и славны, что в них, по правде, весь мир. Увидеть французских импрессионистов, Ван Гога, Гогена, экспрессионизм и абстракцию XX века можно в каждом из трёх многоуважаемых собраний, а вот Гуггенхайм, названный по фамилии его основателя, Соломона Мейеровича (1861–1949, в Америке нужно жить долго!), — это самый «русский» из всех. Знаменитые основатели футуризма Кандинский, Малевич, «лучисты» Ларионов и Гончарова, знакомые более искусствоведам Явленский и Попова… В общем, десятки и десятки полотен авангарда.

Собственно русское классическое искусство в Met представлено ошарашивающим «Красным закатом на Днепре» Архипа Куинджи. Картине примерно 120 лет, и в своём величии она напоминает взрыв водородной бомбы. А рядом — роденовский «Мыслитель». Хорошее общество!

В MoMA целый зал посвящён выходцу из Двинска Витебской губернии — Ротко. Маркус Янкелевич-Бендетович, бывало, писал и вполне фигуративно — как и ранний Пикассо (чудесны его труды самого начала XX века!), но сотни миллионов долларов стоят именно абстрактные его полотнища. Цены на них давно запредельны — в зале висит полдюжины по сотне миллионов…

Латышский след

Но это всей большой тройки нью-йоркских музеев касается. Приобретение подобных грандиозных работ было доступно лишь немногим крупным промышленникам, таким как горнорудный магнат Гуггенхайм. Женатый к тому же на дочке Ротшильда. В связи с чем в конце 1950-х его собрание было удостоено здания, которое само по себе — памятник американского зодчества. Фрэнк Ллойд Райт выстроил сие громадное яблоко со снятой шкуркой.

Сам зодчий был гигантоманом, проектировал в 1940-е горизонтальные города, которые были призваны заменить небоскрёбы коттеджами. Затея так и не прижилась, и в Нью-Йорке ныне живёт более 29 000 человек на 1 кв. км. Это в 4,4 раза выше, чем в Риге!

Тем не менее и рождённые в наших краях деятели искусств вполне состоялись на жёстком арт-рынке США. В коллекции MoMA красуется небольшое полотно «Пистолет с рукой № 1». 1964 год, автор — Вия Целминьш. «Смит и Вессон» только что выстрелил, около револьвера — облачко дыма. Это уже он командует конечностью человека…

В то время, когда Вия написала эту картину, ей было всего 26! Рижанка, почти ровесница Вике-Фрейберги, тоже была увезена родителями во время войны. Самая дорогая её работа — «Ночное небо № 14», проданная в 2013 году на аукционе Christie’s за 2,4 миллиона.

Гуру живёт на Вест-Сайде

О знаменитых живописцах и меценатах можно писать километрами, но открою ещё одну тайну Нью-Йорка. За ней я отправился почти что в Гарлем — ибо район Западной 107-й улицы уже очень-очень близко, всего-то три квартала на север пройти.

Особнячок из бурого камня в викторианском стиле можно определить сразу — по белому Знамени Мира с тремя шарами в круге. Для многих учение Николая Константиновича — это тёмная вода, мистицизм. Однако факты его биографии таковы: он был первым системным борцом за сохранение памятников культуры и большим другом России во всех её проявлениях. Выезд его с родины не был предначертан политикой — Рерих страдал лёгочными заболеваниями и отправился на лечение ещё в 1916 году. Хотя, возможно, он был глубоким провидцем судьбы Отчизны?

В Америке его боготворили. 29-этажный небоскрёб Мастер-билдинг в Нью-Йорке для музея и культурных институтов Николая Рериха спроектировал архитектор Харви Корбетт, а главным финансовым спонсором и организатором строительства выступил олигарх Луис Хорш. В музее, возведённом в 1929 году, имелся Зал Востока со стенными росписями, выполненными тибетским ламой, хранилище тибетских манускриптов со свитками Ганджура и Данджура, часовня Святого Сергия Радонежского с коллекцией русских икон. Для проведения публичных мероприятий была предназначена аудитория на 300 мест, которая могла использоваться как концертный или театральный зал, а также как кинотеатр.

Oculus — торговый центр и транспортный хаб на месте погибших «Близнецов». (Фото автора)

Со своей стороны, Рерих выступал тонким лоббистом — помогал Хоршу во всех его экономических проектах в СССР. Но там началось сталинское закручивание гаек, в Америке грянула Великая депрессия, и со временем пафосный дом наследники Хорша распродали под апартаменты. А целых 200 гениальных картин Рериха ныне красуются в музее, вход куда свободный!

Осмотрев экспозицию Мастера, я пошёл в Риверсайд-парк, проложенный вдоль Гудзона и представляющий собой птичий заказник, где под кронами порхают выдающиеся пернатые. Скажем, гракл — сантиметров 30 длиной, иссиня-чёрный абориген Южной Америки и Флориды, с пронзительным голосом и ярко-жёлтым безумным глазом.

Так, фотографируя птичек, я медленно поднялся до Западной 116-й улицы — где уже был полноценный, как на сигаретах Marlboro писали, Full Flavour, Гарлем. И ничего особенного: откушал я китайского супика и пошёл себе в метрополитен, на местных персонажей дивиться.

И то, что я пишу эти строки, — доказательство того, что расовые проблемы в США не столь остры, как кажутся. Хотя поезд до Нижнего Манхэттена отчего-то постоянно проезжал мимо станции, пока я вместе с десятками других пассажиров не услышал объявления: сегодня составы на этой станции не останавливаются. Но я тут же перешёл на другую ветку.